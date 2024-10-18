Президент Украины Владимир Зеленский представил союзникам свой План победы, который, по его мнению, должен заставить Россию завершить войну. Между тем кандидат в президенты США Дональд Трамп также заявляет, что знает, как положить конец конфликту. Стратегия есть и у его оппонентки, Камалы Гаррис. Однако ни один из этих планов, по мнению эксперта Хела Брендса, обозревателя Bloomberg Opinion, не способен остановить войну.

США и Украина

По словам Брендса, ситуация на фронте не благоприятна для Украины, которая медленно теряет позиции на востоке из-за нехватки военных ресурсов и боеприпасов. Хотя ракетные удары по глубоким тыловым целям в России могут иметь перспективу, их ограничивает нерешительность Запада. Кроме того, План победы Зеленского, предусматривающий вступление Украины в НАТО, не получил значительную поддержку от США.

В Вашингтоне растет давление на то, чтобы искать мирного разрешения конфликта из-за переговоров. Однако проблема, по мнению Брендса, состоит в том, что никто не знает, как превратить слабую позицию на фронте в достойный мир.

Трамп со своей стороны планирует использовать ультиматумы, чтобы заставить Зеленского и Путина сесть за стол переговоров. Он готов угрожать прекращением помощи Украине и более жесткими санкциями для России. Однако подобная стратегия, по словам Брендса, может быстро поставить Украину в невыгодное положение, не гарантируя справедливого мира.

Камала Гаррис, напротив, намерена продолжать поддерживать Украину, надеясь, что увеличение расходов для России заставит Москву отказаться от агрессии. В то же время, отмечает Брендс, если предварительная поддержка США не остановила Путина, маловероятно, что подобная стратегия сейчас сработает.

Брендс также подчеркивает, что США сталкиваются с внутренними противоречиями: с одной стороны они поддерживают Украину, но с другой – пытаются избежать прямой эскалации с Россией. Многие в Вашингтоне считают, что мирное соглашение поможет снизить издержки и риски, но такие разговоры, по его словам, лишь в пользу Путина. Эксперт отметил, что подобные разговоры открывают для российского диктатора возможность перевести дух. Он может согласиться на прекращение огня на нынешней линии столкновения, чтобы собрав силы ударить по Украине снова. Кроме того, у главы Кремля появился бы шанс поссорить союзников, выступающих за мирное соглашение с теми, кто против уступок Москве, отметил Брендс и добавил, Путин не откажется от идеи превратить Украину в колонию РФ.

"Опустошенная разоренная Украина не сможет защититься сама. Поэтому ни одно урегулирование не будет продолжаться, если Запад не предоставит Украине долгосрочные гарантии безопасности, а также военную и финансовую помощь, необходимую для того, чтобы убедить Путина, что возобновление конфликта является плохой идеей", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Орбан призвал Киев к немедленным переговорам с РФ.



