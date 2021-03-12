На заводе Tesla в США произошел пожар

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Ольга Чародий
В США в городе Фримонт произошел пожар на заводе по выпуску
автомобилей Tesla, сообщает телеканал KRON4.
Завод Tesla (фото из открытых источников)
По предварительным данным, возгорание произошло в части
завода, где шли строительные работы. В настоящее время на заводе пожарные
пытаются потушить пожар. Местный телеканала утверждает, что сотрудники Tesla также
пытаются потушить огонь с помощью песка. О пострадавших не сообщается.
Это не первый пожар на заводе во Фримонте. До этого возгорание произошло два года назад. Тогда глава компании Tesla Илон Маск рассказал, что в одном из ангаров загорелся картон, приготовленный для переработки. Маск отмечал, что в результате пожара никто не пострадал, повреждений на заводе не обнаружили.
Напомним, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о задержании четверых человек, которые причастны к смертельному пожару в Харьковском доме престарелых. Об этом генпрокурор написала на своей странице в Facebook. Ирина Венидиктова сообщила, что следствие по делу проверяет несколько версий возникновения пожара в Харьковском доме для престарелых: возгорание в результате поджога, неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети. На первом этаже были люди, которые находились на искусственной вентиляции легких. Их выносили на руках. На других этажах остаются люди, их жизни ничего не угрожает. Всего в корпусе находилось 29 человек. На месте трагедии создали пост дезинфекции.
Ранее, издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский объявил 23 января днем общенационального траура из-за пожара в харьковском доме престарелых, который унес жизни 15 человек. Об этом он заявил во время рабочего визита в Харьков 22 января.
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