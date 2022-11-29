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Начал извержение самый большой в мире действующий вулкан (ФОТО)

Мауна-Лоа – крупнейший в мире действующий вулкан впервые за несколько десятилетий начал извержение на Гавайях и закрасил небо в красный цвет.

сегодня, 18:15
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Автор:

Slava Kot

Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS) сообщила о начале извержения вулкана Мауна-Лоа около 23:30 по местному времени, 27 ноября. К утру агентство сообщило, что потоки лавы движутся с северо-восточной стороны и не угрожают местному населению.

Начал извержение самый большой в мире действующий вулкан (ФОТО)

Извержение вулкана Мауна-Лоа. Фото: из открытых источников

Начало извержения заставило принять меры безопасности. Между столицей Гавайев Гонолулу и другими городами были отменены рейсы. Несмотря на извержения и потоки лавы, Геологическая служба сообщает, что опасности нет.

"Потоки лавы не угрожают населенным пунктам на склонах и извержение, вероятно, останется в северо-восточной рифтовой зоне", — отметили в USGS и добавили, что ветер может переносить вулканический пепел, газ и стекло в другие места.

Гавайское агентство по чрезвычайным ситуациям и Гавайское управление туризма заявили, что непосредственной угрозы жилым районам нет. Чиновники не издавали приказ об эвакуации, но округ Гавайи предоставил несколько приютов.

Жители Гавайских островов опубликовали в социальных сетях фотографии, на которых видно кроваво-красное небо после извержения.

Начал извержение самый большой в мире действующий вулкан (ФОТО) - фото 2
Начал извержение самый большой в мире действующий вулкан (ФОТО) - фото 3
Начал извержение самый большой в мире действующий вулкан (ФОТО) - фото 4
Начал извержение самый большой в мире действующий вулкан (ФОТО) - фото 5

Мауна-Лоа занимает половину южного острова Гавайев, возвышаясь более 4 км над Тихим океаном. От своего подводного основания он поднимается над дном океана на 9 км, что делает его выше горы Эверест. С 1843 года вулкан Мауна-Лоа извергался 33 раза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Непале произошло мощное землетрясение. Всего в этой стране за неделю произошло три сильных подземных толчка.

Также "Комментарии" писали о сильном землетрясении, которое недавно произошло на юге Европы. Эпицентр наблюдали у берегов Италии, а толчки почувствовали жители нескольких стран.



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Источник: https://twitter.com/USGSVolcanoes
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