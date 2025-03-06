Начался обратный отсчет до вторжения в Тайвань: США начали тайную эвакуацию

На фоне большой шумихи многие пропустили действительно важное событие, которое запустило обратный отсчет до вторжения на Тайвань , считается предприниматель Евгений Найштетик.

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По его словам, под прикрытием "инвестиционного соглашения" США по TSMC, вероятно, происходит частичная эвакуация тайваньской полупроводниковой отрасли с острова. Необычно жесткое заявление китайского политического руководства о готовности принять "любую войну" в отношении развязанной Штатами торговой войны не оставляет места для неоднозначных трактовок, добавил эксперт.

Кроме того, говорит Найштетик, еще одно важное событие – назначение нового командующего Объединенными штабами США адмирала Кристофера Грейди. Ранее он занимал ключевые посты в Тихоокеанском флоте США, командовал авианосной ударной группой "Carl Vinson", надводными силами ВМС в Атлантике, Шестым флотом ВМС НАТО, а также занимал руководящие должности в ВМС США в Европе и Африке.

"В последние годы проведены десятки военных учений и симуляций войны за Тайвань. Их результаты всегда были одинаковыми – пирровая победа одной из сторон. В этой войне как США, так и Китай могут потерять сотни самолетов, десятки кораблей (включая флагманы) и десятки тысяч солдат и матросов. В любом случае это станет величайшей морской битвой со времен Второй мировой", — отметил эксперт.

По его словам, ключевым фактором этой войны станет способность и готовность тайванцев к сопротивлению. При этом он подчеркнул, что тайваньцы идентифицируют себя китайцами, говорят на китайском языке, разделяют китайскую культуру. Но то, что их действительно отличает – это демократическое устройство, которое формирует их особую идентичность.

Согласно опросам, отмечает эксперт, под угрозой независимости большинство тайванцев декларируют готовность защищать свободу даже ценой собственной жизни. По некоторым данным, в экстремальных ситуациях от 50 до 70% респондентов готовы сражаться до последнего. Однако как это проявится в реальности, неизвестно, особенно во время войны высокой интенсивности с тысячами ракет, бомб, дронов и других современных вооружений.

"Великие государства понимают: битва за Тайвань – это битва за будущее доминирование в области робототехники, за то, кто первым создаст миллионную армию андроидов. Но нет никакой гарантии, что в ходе этой войны ключевые производственные мощности и инженерные ресурсы не будут уничтожены", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США и Китай обменялись заявлениями о том, что они готовы к взаимной войне.



