Национальная безопасность Украины: участие НАТО

BTC/USD
63385.08
ETH/USD
4113.12
LTC/USD
198.71
USD/UAH
26.50
EUR/UAH
30.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елена Бурдейная
Представители Североатлантического альянса продолжают помогать Украине реформировать сектор безопасности и обороны, сообщает пресс-служба СНБО.
Встреча с представителями НАТО по поводу военных реформ в Украине - фото АрмияInform
Представители НАТО будут сотрудничать со специалистами СНБО для повышения эффективности в сфере украинской безопасности и обороны. Об этом свидетельствует визит Марчина Кожиел (Marcin Koziel), представителя Международного секретариата НАТО, в Аппарат Совета национальной безопасности Украины. Обсуждались следующие вопросы:
1. Мониторинг процесса реализации Стратегии нацбезопасности.
2. Анализ состояния разработки документов, которые определяют шаги Украины к повышению своей обороноспособности.
3. Реформирование отраслей обороны и безопасности, которое должно проводиться в 2021 г. под наблюдением Комиссии Украина-НАТО.
4. Реализация военной реформы Общей рабочей группой Украина-НАТО.
Марчин Кожиел отметил, что Украина разрабатывает стратегические документы с поразительной скоростью. Союзники по Североатлантическому альянсу помогут воплощать в жизнь эти документы. Также господин Кожиел заверил, что важным остается обновление Комплексного пакета помощи, которую организация должна предоставить Украине. Консультации по военной реформе будут восстановлены в ближайшее время.
Комплексный пакет помощи НАТО Украине был утвержден на Варшавском саммите стран Североатлантического альянса в 2016 г. Пакет предусматривает 40 мероприятий в 13 направлениях. Мероприятия касаются законодательных изменений, развития профессионального военного образования, реформ в сфере логистики, стандартизации, медицинской помощи и тому подобное.
С секретной стратегией НАТО, которую альянс планирует реализовывать для противодействия России, можно ознакомиться в статье издания "Комментарии" по ссылке .
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости