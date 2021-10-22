Национальная безопасность Украины: участие НАТО

Представители Североатлантического альянса продолжают помогать Украине реформировать сектор безопасности и обороны, сообщает пресс-служба СНБО.

Встреча с представителями НАТО по поводу военных реформ в Украине - фото АрмияInform

Представители НАТО будут сотрудничать со специалистами СНБО для повышения эффективности в сфере украинской безопасности и обороны. Об этом свидетельствует визит Марчина Кожиел (Marcin Koziel), представителя Международного секретариата НАТО, в Аппарат Совета национальной безопасности Украины. Обсуждались следующие вопросы:

1. Мониторинг процесса реализации Стратегии нацбезопасности.

2. Анализ состояния разработки документов, которые определяют шаги Украины к повышению своей обороноспособности.

3. Реформирование отраслей обороны и безопасности, которое должно проводиться в 2021 г. под наблюдением Комиссии Украина-НАТО.

4. Реализация военной реформы Общей рабочей группой Украина-НАТО.

Марчин Кожиел отметил, что Украина разрабатывает стратегические документы с поразительной скоростью. Союзники по Североатлантическому альянсу помогут воплощать в жизнь эти документы. Также господин Кожиел заверил, что важным остается обновление Комплексного пакета помощи, которую организация должна предоставить Украине. Консультации по военной реформе будут восстановлены в ближайшее время.

Комплексный пакет помощи НАТО Украине был утвержден на Варшавском саммите стран Североатлантического альянса в 2016 г. Пакет предусматривает 40 мероприятий в 13 направлениях. Мероприятия касаются законодательных изменений, развития профессионального военного образования, реформ в сфере логистики, стандартизации, медицинской помощи и тому подобное.

С секретной стратегией НАТО, которую альянс планирует реализовывать для противодействия России, можно ознакомиться в статье издания "Комментарии" по ссылке .

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