"Надерите им *упу": в США поддержали украинское наступление на Курскую область

12 августа в Украину прибыла двухпартийная делегация из США, состоявшая из республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блументаль. Они выразили поддержку Украине в ее наступлении на Курскую область и призвали США предоставить больше оружия.



Линдси Грэм и Ричард Блументаль. Фото из открытых источников

В ходе брифинга в Киеве республиканец Линдси Грэм заявил, что поддерживает украинскую атаку на Курскую область. По его словам, Россия сама виновата, что начала войну против Украины, а теперь ощутит последствия своей агрессии.

"Два с половиной года, шестой визит, Украина захватывает территорию России. Что я думаю о Курске? Смело, блестяще, красиво. Так держать. Кто это начал? Надерите им *упу", — сказал Грэм.

Сенатор от Демократической партии Ричард Блументаль также поддержал бои в Курской области, назвав этот прорыв "историческим", ведь война переместилась на территорию России.

"Сегодняшний день – это день надежды, большей надежды, чем я видел во время всех моих поездок сюда. Прорыв в направлении Курска – исторический. Это сейсмический прорыв. Это хорошая, большая новость, обещающая еще больше потенциальных прорывов... Но главная новость в том, что Украина в России. Она переносит борьбу на территорию России", — сказал Блументаль.

Также оба сенатора обратились к администрации Байдена и призвали снять все ограничения в отношении американского оружия, применяемого украинскими силами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Линдси Грэм призвал иностранных пилотов, умеющих управлять истребителями F-16, вставать в защиту Украины.

Также "Комментарии" писали, что Запад изменил свое мнение по военной операции Украины в Курской области.