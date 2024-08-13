"Надерите им *упу": в США поддержали украинское наступление на Курскую область

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Slava Kot
12 августа в Украину прибыла двухпартийная делегация из США, состоявшая из республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блументаль. Они выразили поддержку Украине в ее наступлении на Курскую область и призвали США предоставить больше оружия.
Линдси Грэм и Ричард Блументаль. Фото из открытых источников
В ходе брифинга в Киеве республиканец Линдси Грэм заявил, что поддерживает украинскую атаку на Курскую область. По его словам, Россия сама виновата, что начала войну против Украины, а теперь ощутит последствия своей агрессии.
Сенатор от Демократической партии Ричард Блументаль также поддержал бои в Курской области, назвав этот прорыв "историческим", ведь война переместилась на территорию России.
Также оба сенатора обратились к администрации Байдена и призвали снять все ограничения в отношении американского оружия, применяемого украинскими силами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Линдси Грэм призвал иностранных пилотов, умеющих управлять истребителями F-16, вставать в защиту Украины.
Также "Комментарии" писали, что Запад изменил свое мнение по военной операции Украины в Курской области.
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