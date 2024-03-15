Палата представителей Конгресса США придумывает все новые и новые "схемы", чтобы отложить на неопределенный срок рассмотрение вопроса о выделении Украине нового пакета макрофинансовой помощи, отметил политолог Петр Олещук.

Конгресс США уже полгода не принимает новый пакет помощи Украине. Фото из открытых источников

"15 марта спикер Палаты представителей Майк Джонсон установил рекорд. Провел заседание палаты за 4 минуты 36 секунд. И закрыл. Теперь соберутся на следующей неделе, чтобы проголосовать за бюджет. И разойтись до апреля. Вопроса помощи Украине нет и в помине. Джонсон и республиканцы тянут время, придумывая новые и новые "схемы". Проблема даже не в том, что они не голосуют. Проблема в том, что за последние полгода, с момента, когда истекло время действия прошлого пакета помощи, в Палате представителей ни разу вопрос какой-либо помощи Украине не вносился на голосование. Просто не вносился. В любой форме: помощи, кредита, ленд-лиза", — подчеркнул политолог.

При этом Олещук выразил удивление, что до сих пор находятся сограждане, которые берутся доказывать, что "Дональд Трамп с республиканцами мечтают о помощи Украине".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что следующие месяцы будут решающими для Украины, от них будет зависеть дальнейшее развитие событий на фронте, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что "многие аналитики ожидают великого российского наступления этим летом". В этой связи, отметил чиновник, Украина не может ждать результатов следующих президентских выборов в США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский захватчик Станислав Ионкин получил 20 лет заключения за то, что в 2022 году поджег ночной клуб "Полигон" в городе Кострома РФ. В результате пожара погибли 13 человек. Однако российский оккупант не будет отбывать наказание, а поедет обратно на войну в Украине.