Накануне голосования по санкциям против РФ состоится закрытая встреча с Зеленским: что может решиться

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 29 июля по киевскому времени проведет одну из самых масштабных встреч за время своих визитов в США. Как сообщает The Hill, на переговоры приглашены все сто сенаторов Соединенных Штатов.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Встреча состоится в Капитолии вечером 28 июля по американскому времени. Главной темой обсуждения, как ожидается, станет законопроект о существенном усилении санкционного давления на Россию, который имеет двухпартийную поддержку в Сенате.

Документ, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом, предусматривает введение жестких ограничений против России и ее крупнейших торговых партнеров. По данным американских СМИ, президент Дональд Трамп поддержал законопроект, однако предложил дополнить его санкциями против Ирана и группировки "Хезболла".

Источники отмечают, что встреча проходит в критически важный момент, когда Сенат готовится к дальнейшему рассмотрению инициативы. Зеленский намерен убедить американских законодателей сохранить высокий уровень поддержки Украины и ускорить принятие решений, способных усилить давление на Москву.

Как напоминает The Hill, украинский лидер регулярно встречается с американскими сенаторами как в Вашингтоне, так и во время международных форумов. Однако нынешний формат станет беспрецедентным, поскольку приглашение получили представители обеих партий в полном составе.

Помимо переговоров с сенаторами, в программе визита Зеленского значится встреча с президентом США Дональдом Трампом. Также глава украинского государства примет участие в траурных мероприятиях, посвященных прощанию с сенатором Линдси Грэмом, который был одним из наиболее последовательных сторонников усиления санкций против Кремля.

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