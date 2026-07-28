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Напередодні голосування щодо санкцій проти РФ відбудеться закрита зустріч із Зеленським: що може зважитися

Президент України проведе переговори з усіма ста сенаторами на тлі розгляду законопроекту щодо посилення тиску на Кремль

28 липня 2026, 07:33
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський у ніч на 29 липня за київським часом проведе одну із наймасштабніших зустрічей за час своїх візитів до США. Як повідомляє The Hill, на переговори запрошено всі сто сенаторів Сполучених Штатів.

Напередодні голосування щодо санкцій проти РФ відбудеться закрита зустріч із Зеленським: що може зважитися

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зустріч відбудеться у Капітолії увечері 28 липня за американським часом. Головною темою обговорення, як очікується, стане законопроект про суттєве посилення тиску санкцій на Росію, який має двопартійну підтримку в Сенаті.

Документ, ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом, передбачає запровадження жорстких обмежень проти Росії та її найбільших торгових партнерів. За даними американських ЗМІ, президент Дональд Трамп підтримав законопроект, проте запропонував доповнити його санкціями проти Ірану та угруповання "Хезболла".

Джерела зазначають, що зустріч проходить у критично важливий момент, коли Сенат готується до подальшого розгляду ініціативи. Зеленський має намір переконати американських законодавців зберегти високий рівень підтримки України та прискорити ухвалення рішень, здатних посилити тиск на Москву.

Як нагадує The Hill, український лідер регулярно зустрічається з американськими сенаторами як у Вашингтоні, так і під час міжнародних форумів. Однак, нинішній формат стане безпрецедентним, оскільки запрошення отримали представники обох партій у повному складі.

Крім переговорів із сенаторами, у програмі візиту Зеленського значиться зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Також глава української держави візьме участь у жалобних заходах, присвячених прощанню із сенатором Ліндсі Гремом, який був одним із найпослідовніших прихильників посилення санкцій проти Кремля.

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Джерело: https://thehill.com/homenews/senate/5992588-all-senators-to-meet-with-zelensky-as-congress-weighs-russia-sanctions-bill/
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