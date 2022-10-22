Накануне промежуточных выборов в США накаляется обстановка: есть ли риски для поддержки Украины

Комитет Палаты представителей, который расследует нападение сторонников республиканца Дональда Трампа на Капитолий США 6 января 2021 года, заявил, что направил бывшему президенту повестку в суд с требованием предоставить документы и показания под присягой. А документы, изъятые из дома Трампа во Флориде в августе, якобы включали очень секретные разведывательные данные об Иране и Китае, которые могли разоблачить методы шпионажа США, сообщила газета Washington Post. Обстановка в США накануне ноябрьских промежуточных выборов, в которых действующий президент-демократ Джо Байден пророчит победу своей партии, явно накаляется. Эксперты специально для издания "Комментарии" оценили внутриамериканский расклад и его значение для Украины.

Выборы в США. Фото: из открытых источников

Эмигрантские круги боятся, что в США будет утрачен интерес к Украине в случае победы республиканцев

Директор Международного института политической философии, политический аналитик

Виктор Савинов признался:

"Я каждый день общаюсь с представителями США. Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сент-Луис. У меня там много друзей, родственников, дети, внуки. Так что внутриамериканский дискурс проходит через меня буквально каждый день. Многие мои друзья, особенно на восточном побережье США, исторически – протестный электорат, который голосует за республиканцев. Но сейчас в американских эфирах, где я участвую довольно часто, всё время поднимается тема Украины".

По словам эксперта, эмигрантские круги боятся, что в США будет утрачен интерес к нашей стране. Тема проходит красной нитью.

"Люди, которые живут в США по 30-40 лет и традиционно голосуют за республиканцев, в этот раз собираются голосовать за демократов. Именно по той причине, что для Украины, по их мнению, лучше, чтобы у власти оставалась Демократическая партия, имеющая сейчас большинство в обеих палатах парламента, – поясняет Виктор Савинов. – Демократы знают об этих настроениях и активно их поддерживают своей информационной политикой в США. Даже мой сын, работающий в Голливуде (традиционной вотчине демократов) и удивлявший всех тем, что голосует за республиканцев, в этот раз собрался как практические все его коллеги по Фабрике Грез поддержать демократов".

По украинским вопросам в США существует "двухпартийный консенсус"

Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик считает очень правильным, действенным политтехнологическим ходом со стороны команды президента Джозефа Байдена – утверждать, что в нынешней избирательной кампании всё идёт нормально и вот-вот, несмотря на прямо противоречащие этому данные солидных социологических исследований, вдруг на ноябрьских выборах 2022 года снова будет победа демократической партии.

"Триумфализм, даже не подтверждаемый реалиями социально-политической жизни, придаёт сил низовому звену активистов партии, – поясняет эксперт. – Судебные и внесудебные преследования и запугивания политических оппонентов – эффективное средство в борьбе за сохранение политической власти. Но это оружие обоюдоострое. “It works both ways”, – говорят американцы. Времена скоро могут измениться, и следственные органы могут начать обращать внимание на альтернативные версии событий конца 2020 – начала 2021 года, а также на других действующих и действовавших лиц. Главное же состоит в том, что чудеса "дистанционной электоральной демократии" 2020 года и сопутствовавшие ей методы привлечения избирателей и квази-избирателей к участию в выборах создали трудноизлечимый и даже непреодолимый раскол в американском гражданском обществе, политикуме и истеблишменте. Какими бы не были решения судебных органов и данные нынешних следователей, огромная часть американцев (пусть даже это будет лишь 30 или 35 процентов граждан США) считают, что у них в 2020 году была украдена победа. Здесь мы сталкиваемся с глубокими и острыми проблемами легитимности политических институтов и решений".

Что же касается "побочных эффектов" внутриамериканских процессов для украинского государства и общества, то, по мнению Валентина Якушика, целесообразно просто "наблюдать и молча делать выводы".

Ведь по украинским вопросам в США, напоминает профессор, в принципе, существует "двухпартийный консенсус".

"И не следует, – уверен эксперт, – вновь совершать опрометчивых шагов, подобных тем, что различные группы и слои украинской политической, административной и бизнес-элиты раз за разом повторяли в ходе и после американских выборов 2016 и 2020 годов, делая ставку на подыгрывание той или иной стороне американского внутриполитического противостояния".

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