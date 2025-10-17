Наказание Путина снова откладывается: Трамп пробил дно новым заявлением

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести переговоры с ведущими республиканцами в Конгрессе по поводу возможных новых санкций против России. Эту информацию он обнародовал во время выступления в Белом доме в четверг.

Фото: из открытых источников

Заявление Трампа стало ответом на слова лидера республиканцев в Сенате Джона Тьюна, ранее выразившего поддержку законопроекту сенатора Линдси Грэма, предусматривающего введение жестких санкций против Москвы. В то же время президент США заявил, что еще не обсуждал этот вопрос с Тьюном и что "увидим, как сложатся события". Трамп подчеркнул, что Тьюн не знает о его недавнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.

Президент подчеркнул, что в ближайшее время планирует пообщаться с лидером республиканцев в Сенате Джоном Тьюном и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы вместе определить лучший курс действий.

"Я обсудю это с ними позже, и мы примем правильное решение", — отметил Трамп, добавив, что пока не имеет ничего против введения новых санкций, однако, возможно, сейчас не самый лучший момент для таких шагов.

Ранее президент США высказывал мнение, что в арсенале США есть достаточное количество ракет "Томагавк", но эти вооружения "нужны самим американцам". Такое заявление он сделал в контексте возможности передачи этих ракет Украине, подчеркивая необходимость взвешенного подхода.

Кроме того, представитель США при НАТО Мэттью Витакер отметил, что Соединенные Штаты не планируют вводить дополнительные санкции против России, пока страны Европы не прекратят закупку российской нефти и газа. По его мнению, без этого экономические ограничения без желаемого эффекта.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский посетил столицу США по приглашению американского лидера Дональда Трампа после двух состоявшихся между ними телефонных разговоров. Хотя диалоги проводились по защищенным каналам, остались вопросы, которые стороны считают целесообразным обсудить лично. Об этом в интервью Axios рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.