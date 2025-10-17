Покарання Путіна знову відкладається: Трамп пробив дно новою заявою

Президент США Дональд Трамп заявив про намір провести переговори з провідними республіканцями в Конгресі щодо можливих нових санкцій проти Росії. Цю інформацію він оприлюднив під час свого виступу в Білому домі в четвер.

Заява Трампа стала відповіддю на слова лідера республіканців у Сенаті Джона Тьюна, який раніше висловив підтримку законопроєкту сенатора Ліндсі Грема, що передбачає введення жорстких санкцій проти Москви. Водночас президент США заявив, що ще не обговорював це питання з Тьюном і що "побачимо, як складуться події". Трамп наголосив, що Тьюн не знає про його недавню телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Президент підкреслив, що найближчим часом планує поспілкуватися з лідером республіканців у Сенаті Джоном Тьюном та спікером Палати представників Майком Джонсоном, щоб разом визначити найкращий курс дій.

"Я обговорю це з ними пізніше, і ми приймемо правильне рішення", — зазначив Трамп, додавши, що поки не має нічого проти введення нових санкцій, однак, можливо, зараз не найкращий момент для таких кроків.

Раніше президент США висловлював думку, що в арсеналі США є достатня кількість ракет "Томагавк", але наразі ці озброєння "потрібні самим американцям". Таку заяву він зробив у контексті можливості передачі цих ракет Україні, підкреслюючи необхідність зваженого підходу.

Крім того, представник США при НАТО Меттью Вітакер зазначив, що Сполучені Штати не планують вводити додаткові санкції проти Росії доти, доки країни Європи не припинять закупівлю російської нафти і газу. На його думку, без цього економічні обмеження не матимуть бажаного ефекту.

