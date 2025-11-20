В США сделали новое заявление после переговоров с Зеленским о мирном плане Трампа

В Соединенных Штатах заявили о "налаженных темпах мира" в переговорах по прекращению войны в Украине. Об этом сообщила американская поверенная в делах Украины Джули Дэвис после встреч министра армии США Дэна Дрисколла с президентом Владимиром Зеленским. Именно во время этих переговоров украинская сторона представила новый мирный план США, состоящий из 28 пунктов.

Поверенная США по делам Украины Джули Дэвис. Фото из открытых источников

Посольство США опубликовало заявление по итогам переговоров Зеленского и Дрисколла.

"Сегодня мы с министром армии США Дэном Дрисколлом провели чрезвычайно конструктивную серию переговоров с украинским руководством – все мы разделяем видение президента Трампа о прекращении этой войны. Наконец-то налажены темпы мира – мира, к которому так стремились украинцы", — говорится в заявлении.

Напомним, 20 ноября состоялась встреча, на которой Дрисколл передал Зеленскому письменную версию мирного плана, разработанного американскими чиновниками в консультации с представителями России, без представителей Украины и ЕС.

Несмотря на противоречивые положения, президент Зеленский заявил о готовности продолжить переговоры с администрацией США. В Офисе президента отметили, что Украина очертила ключевые принципы, которые являются фундаментальными для украинского общества, и ожидает дальнейших обсуждений.

Мирный план содержит ряд положений, которые ранее Украина категорически отвергала. В частности, речь идет о возможной передаче России части неоккупированных территорий, ограничении численности украинской армии после завершения боевых действий и изменении статуса русского языка.

