logo_ukra

BTC/USD

83142

ETH/USD

2724.15

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США У США зробили нову заяву після переговорів з Зеленським про мирний план Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

У США зробили нову заяву після переговорів з Зеленським про мирний план Трампа

Посолка США в Україні заявила про "налагоджені темпи миру" після переговорів Дрісколла із Зеленським щодо нового мирного плану.

20 листопада 2025, 21:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Сполучених Штатах заявили про "налагоджені темпи миру" у переговорах щодо припинення війни в Україні. Про це повідомила американська повірена у справах України Джулі Девіс після зустрічей міністра армії США Дена Дрісколла з президентом Володимиром Зеленським. Саме під час цих переговорів українській стороні представили новий мирний план США, що складається з 28 пунктів.

У США зробили нову заяву після переговорів з Зеленським про мирний план Трампа

Повірена США у справах України Джулі Девіс. Фото з відкритих джерел

Посольство США опублікувало заяву за підсумками переговорів Зеленського та Дрісколла.

"Сьогодні ми з міністром армії США Деном Дрісколлом провели надзвичайно конструктивну серію переговорів з українським керівництвом – усі ми поділяємо бачення президента Трампа щодо припинення цієї війни. Нарешті налагоджено темпи миру – миру, якого так прагнули українці", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, 20 листопада відбулася зустріч, на якій Дрісколл передав Зеленському письмову версію мирного плану, який був розроблений американськими урядовцями в консультації з представниками Росії, без представників України та ЄС.

Попри суперечливі положення, президент Зеленський заявив про готовність продовжити переговори з адміністрацією США. В Офісі президента зазначили, що Україна окреслила ключові принципи, які є фундаментальними для українського суспільства, і очікує подальших обговорень.

Мирний план містить низку положень, які раніше Україна категорично відкидала. Зокрема, йдеться про можливу передачу Росії частини неокупованих територій, обмеження чисельності української армії після завершення бойових дій та зміну статусу російської мови. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США розповіли, що насправді стоїть за новим мирним планом США щодо України.

Також "Коментарі" писали, чому скорочення чисельності ЗСУ неминуче. Як цей пункт мирного плану Трампа відповідає потребам України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/usembassykyiv/status/1991565858582446561
Теги:

Новини

Всі новини