У США зробили нову заяву після переговорів з Зеленським про мирний план Трампа

У Сполучених Штатах заявили про "налагоджені темпи миру" у переговорах щодо припинення війни в Україні. Про це повідомила американська повірена у справах України Джулі Девіс після зустрічей міністра армії США Дена Дрісколла з президентом Володимиром Зеленським. Саме під час цих переговорів українській стороні представили новий мирний план США, що складається з 28 пунктів.

Посольство США опублікувало заяву за підсумками переговорів Зеленського та Дрісколла.

"Сьогодні ми з міністром армії США Деном Дрісколлом провели надзвичайно конструктивну серію переговорів з українським керівництвом – усі ми поділяємо бачення президента Трампа щодо припинення цієї війни. Нарешті налагоджено темпи миру – миру, якого так прагнули українці", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, 20 листопада відбулася зустріч, на якій Дрісколл передав Зеленському письмову версію мирного плану, який був розроблений американськими урядовцями в консультації з представниками Росії, без представників України та ЄС.

Попри суперечливі положення, президент Зеленський заявив про готовність продовжити переговори з адміністрацією США. В Офісі президента зазначили, що Україна окреслила ключові принципи, які є фундаментальними для українського суспільства, і очікує подальших обговорень.

Мирний план містить низку положень, які раніше Україна категорично відкидала. Зокрема, йдеться про можливу передачу Росії частини неокупованих територій, обмеження чисельності української армії після завершення бойових дій та зміну статусу російської мови.

