«Нам не нужна помощь Украины»: Трамп сделал скандальное заявление о войне в Иране

13 марта 2026 года на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и атак иранских дронов на американские базы, президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление по военному сотрудничеству с Киевом. Несмотря на то, что Украина уже отправила своих специалистов и дроны-перехватчики в Иорданию, Трамп публично продемонстрировал скептическое отношение к дальнейшему расширению такой помощи.

Трамп и Зеленский

"Нам не нужна помощь Украины в защите от дронов!" — заявил политик в интервью Fox News Radio, вышедшему в эфир в пятницу, подчеркивая уверенность в собственных оборонительных способностях США. Эта позиция прозвучала вскоре после того, как Владимир Зеленский предложил Вашингтону подписать стратегическое Дроновое соглашение для совместного производства средств ПВО.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа уже отвергала подобные предложения Киева еще в прошлом году. В то же время эксперты и американские военные признают, что украинские технологии перехвата "Шахедов" являются одними из самых эффективных в мире.

Несмотря на публичный отказ, в американских политических кругах продолжаются дискуссии о целесообразности игнорирования украинского боевого опыта. Сам Трамп продолжает настаивать, что у Соединенных Штатов достаточно собственных ресурсов, чтобы обеспечить безопасность своих контингентов за рубежом без посторонней поддержки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что телеканал Fox News попал в курьезную ситуацию во время освещения операции США в Иране. Рассказывая о "высокотехнологичном арсенале" американской армии, журналисты использовали кадры работы украинских дронов-перехватчиков от производителя "Дикие Шершни" (Wild Hornets).