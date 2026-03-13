«Нам не потрібна допомога України»: Трамп зробив скандальну заяву про війну в Ірані

13 березня 2026 року на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та атак іранських дронів на американські бази, президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо військової співпраці з Києвом. Попри те, що Україна вже відправила своїх фахівців та дрони-перехоплювачі до Йорданії, Трамп публічно продемонстрував скептичне ставлення до подальшого розширення такої допомоги.

"Нам не потрібна допомога України у захисті від дронів!" — заявив політик в інтерв’ю Fox News Radio, яке вийшло в ефір у п’ятницю, підкреслюючи впевненість у власних оборонних спроможностях США. Ця позиція пролунала невдовзі після того, як Володимир Зеленський запропонував Вашингтону підписати стратегічну "Дронову угоду" для спільного виробництва засобів ППО.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа вже відхиляла подібні пропозиції Києва ще минулого року. Водночас експерти та американські військові визнають, що українські технології перехоплення "Шахедів" є одними з найефективніших у світі.

Незважаючи на публічну відмову, в американських політичних колах тривають дискусії щодо доцільності ігнорування українського бойового досвіду. Сам Трамп продовжує наполягати, що Сполучені Штати мають достатньо власних ресурсів, аби забезпечити безпеку своїх контингентів за кордоном без сторонньої підтримки.

телеканал Fox News потрапив у курйозну ситуацію під час висвітлення операції США в Ірані. Розповідаючи про "високотехнологічний арсенал" американської армії, журналісти використали кадри роботи українських дронів-перехоплювачів від виробника "Дикі Шершні" (Wild Hornets).