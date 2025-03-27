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"Нам плевать на ваше мнение": в команде Трампа высказались по поводу скандала Signalgate

Появилась реакция Марджори Тейлор Грин на скандал Signalgate.

27 марта 2025, 10:21
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Slava Kot

Конгрессменка-республиканка от штата Джорджия и одиозная поклонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин резко отреагировала на вопросы британской журналистки по поводу скандала Signalgate – утечки секретных данных о военной операции США через мессенджер Signal.

"Нам плевать на ваше мнение": в команде Трампа высказались по поводу скандала Signalgate

Марджори Тейлор Грин. Фото из открытых источников

Во время брифинга Марджори Тейлор Грин получила вопрос от британской журналистки, которая спросила об ее отношении к скандалу с чатом в мессенджере Signal, а также о том, волнует ли ее, что жизнь американцев подвергается риску.

"Нам плевать на ваше мнение и на ваши репортажи. Почему бы вам не вернуться в свою страну, где у вас огромная проблема с мигрантами?", — ответила Марджори Тейлор Грин, когда услышала журналистку из Британии.

Когда другой журналист заявил, что он американец, но хочет услышать от конгрессменки ответ на вопросы британской коллеги, Марджори Тейлор Грин решила закончить брифинг.

"Вас волнуют люди из вашей страны? Как насчет женщин, которых насилуют мигранты? Хорошо, вы закончили. Мне плевать на ваши фейковые новости", — сказала в конце республиканка.

Напомним, что в мессенджер Signal случайно был добавлен журналист The Atlantic Джеффри Голдберг. Он сделал скриншоты, где представители Трампа обсуждали военную операцию США по авиаударам по хуситам в Йемене.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о соратнице Трампа, которая называла героем военного, арестованного за слив секретных файлов.

Также "Комментарии" писали, что основатель Signal насмешливо отреагировал на скандал с командой Трампа по утечке данных о бомбардировке йеменских хуситов.



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