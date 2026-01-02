Нам выставят ультиматум после визита Трампа в Киев: экс-глава МИД Украины дал объяснение

Рубрики
Возможный визит президента США Дональда Трампа в Украину может свидетельствовать о том, что в мирных договоренностях есть пункт, "на который они нас могут дожать, самим визитом, самим фактом визита". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Радио Свобода рассказал бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Экс-министр отметил, это будет означать, что мяч на стороне Украины и важнейшее решение теперь за Верховной Радой.
"Не исключено, что наши парламентарии окажутся перед более серьезным вызовом в карьере — как голосовать. Даже если приедет
Вадим Пристайко акцентировал, что подобные попытки политического давления уже применялись во время минского процесса, но не дали результата.
Также дипломат прокомментировал идею вынесения территориальных вопросов, которые могут содержаться в мирном соглашении, на референдум. По его мнению, референдум не решает подобных вопросов в Украине, однако может рассматриваться как попытка власти разделить ответственность с обществом.
