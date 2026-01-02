Нам выставят ультиматум после визита Трампа в Киев: экс-глава МИД Украины дал объяснение

Возможный визит президента США Дональда Трампа в Украину может свидетельствовать о том, что в мирных договоренностях есть пункт, "на который они нас могут дожать, самим визитом, самим фактом визита". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Радио Свобода рассказал бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Экс-министр отметил, это будет означать, что мяч на стороне Украины и важнейшее решение теперь за Верховной Радой.

"Не исключено, что наши парламентарии окажутся перед более серьезным вызовом в карьере — как голосовать. Даже если приедет

президент Трамп", — сказал дипломат.

Вадим Пристайко акцентировал, что подобные попытки политического давления уже применялись во время минского процесса, но не дали результата.

Также дипломат прокомментировал идею вынесения территориальных вопросов, которые могут содержаться в мирном соглашении, на референдум. По его мнению, референдум не решает подобных вопросов в Украине, однако может рассматриваться как попытка власти разделить ответственность с обществом.

"Это единственный метод, который позволяет лидерам разделить ответственность. Хочу напомнить, что референдум у нас используется довольно легко. Кучма в свое время применил его для давления на парламент", – отметил Пристайко.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе дали прямой ответ, приблизила ли мир в Украине встреча Зеленского и Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп заявил о большой уступке российского диктатора Владимира Путина по Запорожской АЭС. Об этом американский лидер заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Мар-а-Лаго.



