Нам виставлять ультиматум після візиту Трампа до Києва: екс-глава МЗС України дав пояснення

Можливий візит президента США Дональда Трампа до України може свідчити про те, що у мирних домовленостях є пункт, "на який вони нас можуть дотиснути самим візитом, самим фактом візиту". Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Екс-міністр зазначив, що це означатиме, що м'яч на боці України та найважливіше рішення тепер за Верховною Радою.

"Не виключено, що наші парламентарі опиняться перед серйознішим викликом у кар'єрі — як голосувати. Навіть якщо приїде

президент Трамп", — сказав дипломат.

Вадим Пристайко наголосив, що подібні спроби політичного тиску вже застосовувалися під час мінського процесу, але не дали результату.

Також дипломат прокоментував ідею винесення територіальних питань, які можуть бути у мирній угоді, на референдум. На його думку, референдум не вирішує таких питань в Україні, проте може розглядатися як спроба влади розділити відповідальність із суспільством.

"Це єдиний метод, який дозволяє лідерам розділити відповідальність. Хочу нагадати, що референдум у нас використовується досить легко. Кучма свого часу застосував його для тиску на парламент", – наголосив Пристайко.

