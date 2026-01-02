Нам виставлять ультиматум після візиту Трампа до Києва: екс-глава МЗС України дав пояснення

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Можливий візит президента США Дональда Трампа до України може свідчити про те, що у мирних домовленостях є пункт, "на який вони нас можуть дотиснути самим візитом, самим фактом візиту". Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Екс-міністр зазначив, що це означатиме, що м'яч на боці України та найважливіше рішення тепер за Верховною Радою.
"Не виключено, що наші парламентарі опиняться перед серйознішим викликом у кар'єрі — як голосувати. Навіть якщо приїде
Вадим Пристайко наголосив, що подібні спроби політичного тиску вже застосовувалися під час мінського процесу, але не дали результату.
Також дипломат прокоментував ідею винесення територіальних питань, які можуть бути у мирній угоді, на референдум. На його думку, референдум не вирішує таких питань в Україні, проте може розглядатися як спроба влади розділити відповідальність із суспільством.
Читайте також на порталі "Коментарі" – на Заході дали пряму відповідь, чи наблизила світ в Україні зустріч Зеленського та Трампа.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп заявив про велику поступку російського диктатора Володимира Путіна щодо Запорізької АЕС. Про це американський лідер заявив на спільній прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським після переговорів у Мар-а-Лаго.