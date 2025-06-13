Нападение Израиля на Иран: США быстро открестились от союзника

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Кравцев Сергей
С 1987 года Израиль стал первой страной, признанной основным союзником США вне НАТО, но операции Израиля против Ирана Вашингтон оперативно сделал заявление, что не причастен к данной атаке. Также Вашингтон не оказывал никакой помощи Иерусалиму. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.
Марко Рубио. Фото из открытых источников
Израильские и западные СМИ заявили, что США не участвовали в израильской операции. Рубио подтвердил эту информацию.
Топ-дипломат США добавил, что Израиль проинформировал США, что эти действия были необходимы для самообороны. Рубио также предупредил Иран, что тот не должен атаковать силы США.
Отметим, в ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что он распорядился объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране после превентивного удара Израиля по Ирану.
Кац отметил, что подписал "специальный приказ, согласно которому в тылу будет введено особое чрезвычайное положение на всей территории Государства Израиль". Армия обороны Израиля подтвердила, что начала воздушную кампанию против ядерной программы Ирана. Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по десяткам целей по всему Ирану, связанных с ядерной программой и другими военными объектами. Операция получила название "Nation of Lions".
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