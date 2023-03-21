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Напряженность растет: Байден заявил, что нужен повторный разговор с Си Цзиньпином

Этот разговор еще не запланирован, сообщили в Белом доме

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент США Джо Байден надеется, что ему удастся провести повторный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет "CNN".

Напряженность растет: Байден заявил, что нужен повторный разговор с Си Цзиньпином

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джон Кирби отметил, сейчас такой разговор не запланирован, однако официальные лица США хотят быть уверенными, что он произойдет "в надлежащее время". "Важно, чтобы мы держали эти линии связи открытыми, особенно сейчас, когда напряженность настолько высока", — добавил Кирби.


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Также Штаты хотят перенести визит государственного секретаря Энтони Блинкена в Пекин, которые был отложен из-за сбития китайского воздушного шара-шпиона в небе над США. Кроме того, сейчас Вашингтон ведет активные переговоры о визите министра финансов Джанет Йеллен и министра торговли Джины Раймондо в Китай.

Как известно, в последнее время произошло ухудшение отношений между Пекином и Вашингтон.

Зимой в небе над Штатами сбили китайский воздушный шар. В Пекине тогда заявили, что это был метеорологический зонд, сбившийся с курса. 

Кроме того, в последнее время Вашингтон неоднократно предупрежал Пекин о том, что оказание военной помощи России в войне станет пересечением "красных линий". В начале марта китайский лидер публично обвинил США в организации "кампании по подавлению Китая".

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Россию на встречу с Путиным. В администрации Байдена его призывали провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским, чтобы узнать позицию Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — готов ли Китай оказать поддержку России в войне против Украины: ответ Институт изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – у Байдена отреагировали на встречу Путина и Си Цзиньпина.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-20-23/index.html
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