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Нарушил протокол и вспомнил о жене: Трамп одним словом описал первую леди Китая

Дональд Трамп встретил Си Цзиньпина в США и публично назвал его жену Пэн Лиюань "прекрасной."

24 сентября 2026, 21:20
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином не ограничился дипломатическими заявлениями. В своем сообщении в Truth Social он отдельно упомянул супругу главы КНР Пэн Лиюань.

Нарушил протокол и вспомнил о жене: Трамп одним словом описал первую леди Китая

Дональд Трамп встретил Си Цзиньпина в США. Фото: REUTERS

Трамп встретил Си Цзиньпина 24 сентября на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде, куда китайский лидер прибыл в рамках трехдневного визита в США. Американский президент организовал для него торжественную встречу с военным пролетом.

Нарушил протокол и вспомнил о жене: Трамп одним словом описал первую леди Китая - фото 2

Впоследствии Трамп опубликовал в Truth Social одобрительное сообщение о Си. Президент США заявил, что после личной встречи китайский лидер произвел на него впечатление "сильного, энергичного и подтянутого" политика. Отдельно Трамп написал о жене Си Цзиньпине Пэн Лиюане.

"Госпожа Си, конечно же, ПРЕКРАСНАЯ!" – заявил Трамп.

Трамп решил лично приехать на авиабазу Эндрюс, чтобы встретить Си сразу после его прибытия. Это стало первым случаем с 1962 года, когда президент США покинул Белый дом, чтобы встретить иностранного лидера прямо на авиабазе.

Как объяснила первая леди США Мелания Трамп в эфире Fox News, решение было личным выбором ее мужа. По ее словам, Трамп хотел встретить Си сразу по прибытии, поскольку между ними "прекрасные отношения".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский после встречи с Трампом сделал заявление об "Анкориджских договоренностях". По его словам, эти "договоренности" о требованиях РФ больше не являются частью дипломатических переговоров.

Также "Комментарии" писали о чем будет торговаться Трамп из Си: есть ли в повестке дня место для Украины.



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Источник: https://www.thedailybeast.com/trump-gushes-over-strong-and-fit-communist-dictator/
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