Нас обманули: знаменитый "викинг" разочаровался в Дональде Трампе

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Павел Зинченко
Американец Джейкоб Ченсли, который стал скандально знаменитым после того, как штурмовал Капитолий в костюме, похожем на одежду викинга, признался, что чувствует себя обманутым бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает LadBible со ссылкой на адвоката Ченсли Аля Уоткинса.
"Викинг" разочарован в Трампе
По сообщениям юриста, его подзащитный сожалеет, что дал обмануть себя. Ченсли также подчеркнул, что просто выполнял призыв американского лидера выйти на митинг.
Ченсли запомнился тем, что во время беспорядков был одет в меховую шапку с рогами и раскрасил лицо в цвета американского флага. После окончания штурма ему предъявили обвинение в хулиганстве, насильственном проникновении и незаконному пребыванию в помещениях Капитолия. Адвокат мужчины ранее уже попросил Трампа помиловать его.
Напомним, что 6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал Сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Во время и после протестов полиция задержала около 70 участников беспорядков, а пять человек погибли.
Как сообщало издание "Комментарии", участника штурма Капитолия обнаружили мертвым в его собственном доме. В городе Альфаретта, что в штате Джорджия, в службу 911 позвонила местная жительница и сообщила, что обнаружила труп своего супруга в подвале их дома. В ходе осмотра дома были обнаружены две винтовки. Вскоре судмедэксперт заявил убитой горем вдове, что её муж покончил с собой, выстрелив в грудь.
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