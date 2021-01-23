Нас обманули: знаменитый "викинг" разочаровался в Дональде Трампе

Американец Джейкоб Ченсли, который стал скандально знаменитым после того, как штурмовал Капитолий в костюме, похожем на одежду викинга, признался, что чувствует себя обманутым бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает LadBible со ссылкой на адвоката Ченсли Аля Уоткинса.

"Викинг" разочарован в Трампе

По сообщениям юриста, его подзащитный сожалеет, что дал обмануть себя. Ченсли также подчеркнул, что просто выполнял призыв американского лидера выйти на митинг.

"Давайте свернем месяц лжи, искажений, ужасающих инсинуаций и гиперболических речей нашего президента, призванных разжечь, разозлить, мотивировать", — призвал адвокат.

Ченсли запомнился тем, что во время беспорядков был одет в меховую шапку с рогами и раскрасил лицо в цвета американского флага. После окончания штурма ему предъявили обвинение в хулиганстве, насильственном проникновении и незаконному пребыванию в помещениях Капитолия. Адвокат мужчины ранее уже попросил Трампа помиловать его.



Напомним, что 6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал Сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Во время и после протестов полиция задержала около 70 участников беспорядков, а пять человек погибли.

Как сообщало издание "Комментарии", участника штурма Капитолия обнаружили мертвым в его собственном доме. В городе Альфаретта, что в штате Джорджия, в службу 911 позвонила местная жительница и сообщила, что обнаружила труп своего супруга в подвале их дома. В ходе осмотра дома были обнаружены две винтовки. Вскоре судмедэксперт заявил убитой горем вдове, что её муж покончил с собой, выстрелив в грудь.



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