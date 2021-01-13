В США участника штурма Капитолия нашли мертвым в подвале своего дома

В городе Альфаретта, что в штате Джорджия, в службу 911 позвонила местная жительница и сообщила, что обнаружила труп своего супруга в подвале их дома. Об этом сообщает издание The Sun.

Один из арестованных после штурма Капитолия найден мертвым - фото: из открытых источников

Работникам службы спасения женщина сказала, что весь подвал залит кровью, а на грудной клетке её супруга по имени Кристофер Стэнтон Джорджия виден след от огнестрельного ранения. На место происшествия прибыли правоохранители, и судмедэксперты. После этого началось расследование. В ходе осмотра дома были обнаружены две винтовки. Вскоре судмедэксперт заявил убитой горем вдове, что её муж покончил с собой, выстрелив в грудь.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее мужчина был задержан во время беспорядков в Капитолии. Его обвинили в нарушении комендантского часа, который начинался с 18:00, а также в незаконном проникновении на территорию госсобственности. Однако он был не согласен с предъявленными ему обвинениями.

Как сообщает Forbes, умерший в подвале своего дома Джорджия, был работником банковской холдинговой компании BB&T. Там он был региональным портфельным менеджером.

К слову, Джорджия был уже вторым по счету человеком, который совершил самоубийство после событий в Капитолии. Первым стал полицейский, которій совершил суицид спустя несколько дней после того, как прибыл на вызов о беспорядках.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Капитолий могут штурмовать на инаугурации Байдена, а также о том, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий США во время подсчета голосов.





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