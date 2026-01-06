Настал момент: когда может решиться, будут ли войска США в Украине

Европейские лидеры совместно с представителями США стремятся завершить соглашение о гарантиях безопасности для Украины, которое, в частности, допускает возможность присутствия американских войск на украинской территории. Такой шаг рассматривается как ключевой элемент для обеспечения устойчивости любого будущего мирного соглашения.

Войска США. Фото: из открытых источников

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, переговоры, которые пройдут в Париже во вторник, будут сосредоточены на интеграции предложений Вашингтона с планами, ранее разработанными так называемой "Коалицией желающих". Встречу принимает президент Франции Эммануэль Макрон.

Соединенные Штаты на переговорах представят спецпосланники президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Также ожидается участие премьер-министра Великобритании Кира Стармера, ряда европейских лидеров, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича.

По данным источников, пока остается открытым вопрос о том, какую именно роль будут играть американские войска и где они могут быть размещены в случае достижения мирного соглашения с Россией. Ранее европейские страны обсуждали создание многонациональных "сил обеспечения", при которых украинская армия будет нести основную нагрузку по обороне на линии соприкосновения.

Кроме того, США готовы оказать поддержку в мониторинге режима прекращения огня. Речь идет, в том числе, о предоставлении разведывательной информации, использовании беспилотников и спутников для выявления возможных нарушений.

Европейские чиновники отмечают, что последние консультации с американской стороной прошли в позитивном ключе. Один из источников назвал предложения США о разведподдержке и возможном военном присутствии переломным моментом, подчеркнув, что они все больше напоминают "американский бэкстоп", на котором настаивали европейцы в течение последнего года.

В то же время остается неопределенность, согласится ли президент РФ Владимир Путин на подобные условия. Союзники Украины намерены добиваться участия России в переговорах уже после согласования пакета гарантий безопасности между США, Европой и Киевом.

