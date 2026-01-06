Настав момент: коли може вирішитись, чи будуть війська США в Україні

Європейські лідери спільно з представниками США прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки для України, яка, зокрема, припускає можливість присутності американських військ на українській території. Такий крок розглядається як ключовий елемент для забезпечення стабільності будь-якої майбутньої мирної угоди.

Війська США. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, переговори, які пройдуть у Парижі у вівторок, будуть зосереджені на інтеграції пропозицій Вашингтона з планами, які раніше розроблені так званою "Коаліцією бажаючих". Зустріч приймає президент Франції Еммануель Макрон.

Сполучені Штати на переговорах представлять спецпосланці президента Дональда Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер. Також очікується участь прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера, ряду європейських лідерів, генерального секретаря НАТО Марка Рютте та верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича.

За даними джерел, поки що залишається відкритим питання про те, яку саме роль відіграватимуть американські війська і де вони можуть бути розміщені у разі досягнення мирної угоди з Росією. Раніше європейські країни обговорювали створення багатонаціональних "сил забезпечення", за яких українська армія нестиме основне навантаження щодо оборони на лінії зіткнення.

Крім того, США готові надати підтримку моніторингу режиму припинення вогню. Йдеться, зокрема, про надання розвідувальної інформації, використання безпілотників та супутників для виявлення можливих порушень.

Європейські чиновники зазначають, що останні консультації з американською стороною пройшли у позитивному ключі. Одне з джерел назвало пропозиції США щодо розвідки підтримки та можливої військової присутності переломним моментом, підкресливши, що вони все більше нагадують "американський бекстоп", на якому наполягали європейці протягом останнього року.

Водночас залишається невизначеністю, чи погодиться президент РФ Володимир Путін на такі умови. Союзники України мають намір добиватися участі Росії у переговорах вже після погодження пакету гарантій безпеки між США, Європою та Києвом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Париж збирає союзників України: на кону два важливі моменти.



