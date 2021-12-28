logo

BTC/USD

49281.14

ETH/USD

3931.26

LTC/USD

150.54

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Названа дата переговоров США и России: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа дата переговоров США и России: что известно

В первой декаде января Россия сядет за стол переговоров – сначала со США, а затем с НАТО

сегодня, 08:35
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

Стало известно, что в Белом доме наконец-то согласовали точную дату переговоров с российской стороной. 10 января будет проведена платформа Стратегического диалога по безопасности, где ожидается участие Российской Федерации. Об этом украинской службе "Голоса Америки" сообщил чиновник Совета по национальной безопасности США.

Названа дата переговоров США и России: что известно

Россия и США согласовали дату переговоров. Фото из открытых источников

“Когда мы сядем к переговорам, Россия может выложить на стол свои беспокойства, и мы также выложим на стол свои беспокойства по поводу деятельности России. Мы будем придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину". Будут сферы, где мы сможем добиться прогресса, и сферы, в которых у нас будут разногласия. Вот в чем состоит дипломатия”, — сообщили украинской службе Голоса Америки.

На переговорах 10 января планируется, в частности, разговор на тему ситуации в сфере безопасности Украины и деятельность НАТО в Европе. Напомним, ранее главный дипломат США Энтони Блинкен заявлял, что личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время не запланирована. Он также предупреждал о "масштабных последствиях", если Россия "втянется в дальнейшие акты агрессии против Украины".

о "масштабных последствиях", если Россия "втянется в дальнейшие акты агрессии против Украины".

Источник: https://politics.comments.ua/ru/news/foreign-policy/blinken-peregovori-ssha-i-rosii-mozhut-pochatis-na-pochatku-roku-690546.html
© Comments.ua

Также в международной политике на 12 января 2022  предусматриваются другие, не менее важные переговоры — России с НАТО.
Читайте также: Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год: что выделили Украине



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/us-russia-talks/6372355.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!