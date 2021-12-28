Названа дата переговоров США и России: что известно

Стало известно, что в Белом доме наконец-то согласовали точную дату переговоров с российской стороной. 10 января будет проведена платформа Стратегического диалога по безопасности, где ожидается участие Российской Федерации. Об этом украинской службе "Голоса Америки" сообщил чиновник Совета по национальной безопасности США.

Россия и США согласовали дату переговоров. Фото из открытых источников

“Когда мы сядем к переговорам, Россия может выложить на стол свои беспокойства, и мы также выложим на стол свои беспокойства по поводу деятельности России. Мы будем придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину". Будут сферы, где мы сможем добиться прогресса, и сферы, в которых у нас будут разногласия. Вот в чем состоит дипломатия”, — сообщили украинской службе Голоса Америки.

На переговорах 10 января планируется, в частности, разговор на тему ситуации в сфере безопасности Украины и деятельность НАТО в Европе. Напомним, ранее главный дипломат США Энтони Блинкен заявлял, что личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время не запланирована. Он также предупреждал о "масштабных последствиях", если Россия "втянется в дальнейшие акты агрессии против Украины".







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© Comments.ua о "масштабных последствиях", если Россия "втянется в дальнейшие акты агрессии против Украины".Источник: https://politics.comments.ua/ru/news/foreign-policy/blinken-peregovori-ssha-i-rosii-mozhut-pochatis-na-pochatku-roku-690546.html © Comments.ua

Также в международной политике на 12 января 2022 предусматриваются другие, не менее важные переговоры — России с НАТО.

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