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Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год: что выделили Украине

Закон о разрешении на национальную оборону 2022 года, или NDAA, предусматривает практически 770 миллиардов долларов

27 декабря 2021, 23:55
Автор:

Елизавета Черных
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поставил подпись под оборонным бюджетом государства на 2022 год финансовый год, объем которого составляет свыше 768 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. 

Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год: что выделили Украине

Джо Байден - фото из открытых источников

"Президент подписал закон, который санкционирует выделение ассигнований на 2022 финансовый год в основном для программ Министерства обороны и военного строительства, программ национальной безопасности Министерства энергетики и разведывательных программ", — сказано в сообщении. 

В свою очередь УКРИНФОРМ, ссылаясь на издание The Hill, сообщает, что оборонный бюджет предусматривает выделение Украине в 2022 финансовом году оборонной помощи в размере 300 млн долларов. 

Отметим, что законодатели США объединили усилия против России в компромиссную версию масштабного ежегодного законопроекта об обороне, опубликованного во вторник, 7 декабря, предлагая 300 миллионов долларов для украинских военных. Стало известно, что закон о разрешении на национальную оборону 2022 года, или NDAA, предусматривает практически 770 миллиардов долларов на военные расходы, что на 25 миллиардов больше, чем просил президент Джо Байден, и примерно на 5% больше прошлогоднего бюджета. 

Законопроект – результат интенсивных переговоров между Палатой представителей, демократами и республиканцами Сената – включает повышение зарплаты военным на 2,7%, а также больше закупок самолетов и кораблей ВМС в дополнение к стратегиям борьбы с геополитическими угрозами.

Ранее "Комментарии" писали, что в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира Европейский союз предоставит Украине 31 миллион евро на укрепление обороноспособности. 


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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/27/bill-signed-s-1605/
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