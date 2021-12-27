Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год: что выделили Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поставил подпись под оборонным бюджетом государства на 2022 год финансовый год, объем которого составляет свыше 768 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Джо Байден - фото из открытых источников

"Президент подписал закон, который санкционирует выделение ассигнований на 2022 финансовый год в основном для программ Министерства обороны и военного строительства, программ национальной безопасности Министерства энергетики и разведывательных программ", — сказано в сообщении.

В свою очередь УКРИНФОРМ, ссылаясь на издание The Hill, сообщает, что оборонный бюджет предусматривает выделение Украине в 2022 финансовом году оборонной помощи в размере 300 млн долларов.

Отметим, что законодатели США объединили усилия против России в компромиссную версию масштабного ежегодного законопроекта об обороне, опубликованного во вторник, 7 декабря, предлагая 300 миллионов долларов для украинских военных. Стало известно, что закон о разрешении на национальную оборону 2022 года, или NDAA, предусматривает практически 770 миллиардов долларов на военные расходы, что на 25 миллиардов больше, чем просил президент Джо Байден, и примерно на 5% больше прошлогоднего бюджета.

Законопроект – результат интенсивных переговоров между Палатой представителей, демократами и республиканцами Сената – включает повышение зарплаты военным на 2,7%, а также больше закупок самолетов и кораблей ВМС в дополнение к стратегиям борьбы с геополитическими угрозами.

Ранее "Комментарии" писали, что в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира Европейский союз предоставит Украине 31 миллион евро на укрепление обороноспособности.

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