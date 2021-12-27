Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год: что выделили Украине

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Елизавета Черных
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поставил подпись под оборонным бюджетом государства на 2022 год финансовый год, объем которого составляет свыше 768 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Джо Байден - фото из открытых источников
В свою очередь УКРИНФОРМ, ссылаясь на издание The Hill, сообщает, что оборонный бюджет предусматривает выделение Украине в 2022 финансовом году оборонной помощи в размере 300 млн долларов.
Отметим, что законодатели США объединили усилия против России в компромиссную версию масштабного ежегодного законопроекта об обороне, опубликованного во вторник, 7 декабря, предлагая 300 миллионов долларов для украинских военных. Стало известно, что закон о разрешении на национальную оборону 2022 года, или NDAA, предусматривает практически 770 миллиардов долларов на военные расходы, что на 25 миллиардов больше, чем просил президент Джо Байден, и примерно на 5% больше прошлогоднего бюджета.
Законопроект – результат интенсивных переговоров между Палатой представителей, демократами и республиканцами Сената – включает повышение зарплаты военным на 2,7%, а также больше закупок самолетов и кораблей ВМС в дополнение к стратегиям борьбы с геополитическими угрозами.
Ранее "Комментарии" писали, что в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира Европейский союз предоставит Украине 31 миллион евро на укрепление обороноспособности.
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