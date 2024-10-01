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Названа причина, почему США пытаются всеми силами уберечь РФ от распада

США видят Россию в дальнейшем неагрессивной либерально-демократической империей

1 октября 2024, 13:24
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Ткачик Олеся

В отношении американских политиков к России есть основополагающее противоречие, которое они наотрез отказываются замечать, считает член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.

Названа причина, почему США пытаются всеми силами уберечь РФ от распада

США и РФ

По его словам, американцы стремятся и ожидают демократизации России. Правда, добавляет он, дональд Трамп является исключением, поскольку ему с диктаторами более комфортно, потому что "понятно, с кем договариваться".

"Но они не просто не хотят дальнейшего распада РФ, но и всячески пытаются предотвратить это. На самом деле избегание этого распада гораздо больше влияет на политику Байдена и его окружения по отношению к России и Украине, чем избегание "третьей мировой". Другими словами, американцы хотят видеть в России "либерально-демократическую империю". Или, что тоже самое, "либерально-демократическую тюрьму народов". Еще ожидают, что она будет неагрессивной", — говорит эксперт.

По его словам, все попытки указать на это противоречие наталкиваются на ментальный блок: тебя слышат, но "не воспринимают".

Паныч говорит, что речь идет о политике игнорирования реальности, которая основана на wishful thinking (издании желаемого за действительное), которая гарантированно не может привести к ожидаемым результатам, а гарантированно приводит к неожиданным результатам.

"Что мы, собственно, и видим регулярно, в частности, в прогнозах американской разведки", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что о мире в Украине будут договариваться именно глобальные игроки — Китай и Запад. При этом Запад и Китай обсуждают даже не мир между Украиной и Россией, а свое Великое Соглашение. По своим интересам в разных частях света. Украина – часть этого соглашения. Не вся и даже не основная. Они имеют много разногласий. И только когда Запад и Китай закроют все ключевые вопросы, тогда будет мирное соглашение.





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Источник: https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/pfbid02xhS2rSujKQwkUC2DWPtZyZKfi1DgP422k7769KtJHpzxtW73nXaPQLyeadj5LWqMl
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