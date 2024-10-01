Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В отношении американских политиков к России есть основополагающее противоречие, которое они наотрез отказываются замечать, считает член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.
США и РФ
По его словам, американцы стремятся и ожидают демократизации России. Правда, добавляет он, дональд Трамп является исключением, поскольку ему с диктаторами более комфортно, потому что "понятно, с кем договариваться".
По его словам, все попытки указать на это противоречие наталкиваются на ментальный блок: тебя слышат, но "не воспринимают".
Паныч говорит, что речь идет о политике игнорирования реальности, которая основана на wishful thinking (издании желаемого за действительное), которая гарантированно не может привести к ожидаемым результатам, а гарантированно приводит к неожиданным результатам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что о мире в Украине будут договариваться именно глобальные игроки — Китай и Запад. При этом Запад и Китай обсуждают даже не мир между Украиной и Россией, а свое Великое Соглашение. По своим интересам в разных частях света. Украина – часть этого соглашения. Не вся и даже не основная. Они имеют много разногласий. И только когда Запад и Китай закроют все ключевые вопросы, тогда будет мирное соглашение.
Новости