Названо требование, без выполнения которого Путин никогда не пойдет на переговоры о мире

Вашингтон делает шаги к началу переговоров с Кремлем, пытаясь создать благоприятный фон для диалога. Первым шагом стала встреча представителей США и России в Саудовской Аравии. Как отметил в эфире 24 канала военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, такая тактика может быть оправдана, если она будет способствовать усилению давления на Россию, а не уступкам перед ней. Главное, чтобы Украина не осталась в одиночестве в противостоянии с агрессором.

Владимир Путин

В то же время, если США и Россия действительно приближаются к соглашению, где интересы Украины отойдут на второй план, это станет крайне негативным сценарием. Эксперт предполагает, что Вашингтон, вероятно, пытается удовлетворить некоторые требования Кремля, чтобы склонить его к переговорам.

Шарп также обратил внимание на противоречивые заявления американских политиков. В частности, госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что санкции из России не могут быть сняты до заключения мирного соглашения.

"Снять их до этого – это категорическая ошибка. Если будет соглашение, то одно из важных российских требований на переговорах будет снятие санкций. Вероятнее всего, что Россия не пойдет на соглашение без выполнения этого требования, а также чтобы его не обязывали выплачивать компенсации", – подчеркнул Шарп.

По его мнению, рано или поздно США могут пойти на определенные уступки, однако Москва не завершит войну на условиях, предусматривающих сохранение масштабных санкций.

Кроме того, Шарп предполагает, что тема необходимости проведения выборов в Украине активно продвигается российской стороной. Он обратил внимание, что президент США Дональд Трамп уже заявлял о низкой поддержке Владимира Зеленского среди украинцев, называя его "диктатором без выборов".

Он подчеркнул, что ранее эта тема не поднималась, однако сейчас США используют ее в качестве одного из факторов, чтобы Россия не отказалась от переговоров.

Кроме политических заявлений, риторика Трампа может быть связана с экономическими вопросами. В частности, Шарп предполагает, что напряжение в отношениях возникло после того, как президент Зеленский отказался подписать соглашение о добыче полезных ископаемых в Украине. Это могло стать причиной более жестких высказываний Трампа в адрес Киева.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп резко развернулся в сторону России.



