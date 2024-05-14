Названы темы, которые собирается обсудить Блинкен с Зеленским

Ключевой темой переговоров между президентом Владимиром Зеленским и Энтони Блинкеном станут вопросы усиления военной помощи. В частности, Киев интересует вопрос усиления систем противовоздушной обороны страны. Как подчеркнул президент Владимир Зеленский, Украине, к примеру, очень нужны две системы Patriot для Харьковской области.

Зеленский и Блинкен

Вместе с тем Блинкен подчеркнул, что часть военной помощи уже прибыла в Украину, часть же еще находится в пути. Впрочем, он выразил надежду, что эта помощь позволит украинским военным изменить ситуацию.

Кроме того, Блинкен подчеркнул, что следующие месяцы могут быть тяжелыми для Украины, поэтому Штаты и союзники хотят убедиться, что сделали все необходимое, чтобы сделать эти месяцы успешными для Украины.

Вместе с тем, Зеленский выразил надежду на то, что Вашингтон поможет Украине привлечь к участию в Глобальном саммите мира как можно больше стран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Киев с неанонсированным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. По информации западных СМИ, он должен послать Украине сигнал о том, что поддержка Соединенных Штатов будет и дальше незыблемой. Вроде бы, такой сигнал украинцам сейчас очень необходим.

При этом военные скептически прокомментировали информацию о мощной и незыблемой поддержке Штатами Украины. Они говорят о том, что полгода на себе ощущают эту "незыблемую поддержку". Военные говорят о том, что в течение всего этого времени они испытывали снарядный голод, который и привел к тому, что оккупанты активизировали на фронте.