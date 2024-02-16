Не членство в НАТО. В США рассказали, как видят гарантии безопасности для Украины

Украинцы будут бояться повторения агрессии со стороны России, поэтому стране требуются надежные гарантии безопасности, заявил Кирби. Вместе с тем он подчеркнул, что членство Украины в НАТО не рассматривается, по крайней мере сейчас.

Джон Кирби

"Конечно, верим, что в будущем Украина будет в НАТО. Еще многое нужно сделать. Нам необходимо подумать, какие гарантии безопасности следует предоставить Украине в рамках оборонного партнерства"

, – подчеркнул Кирби.

При этом американский чиновник добавил, что Украина должна работать над реформами, чтобы стать членом Альянса в перспективе, и в Киеве об этом знают.

Также Кирби подчеркнул, что у украинцев есть длинная граница с Россией, поэтому их опасения в возобновлении агрессии после войны вполне понятны. Именно поэтому, подчеркнул представитель Белого дома, нужно сделать все, чтобы Украина могла себя защитить в долгосрочной перспективе.

Известно, что в Украине считают, что единственной действенной гарантией безопасности от грядущей повторной агрессии России является только членство в НАТО. Было ожидание, что страна получит приглашение присоединиться к НАТО на очередном саммите, который осенью должен пройти в Вашингтоне.

Вместе с тем портал "Комментарии" рассказывал, что в Госдепе США сообщили, что рассмотрения вступления Украины в НАТО на саммите в этом году не ожидается, вероятно, он состоится "после войны". Как подчеркнул представитель Госдепа США Даниэл Сайзек, члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят стать членом НАТО сразу и как можно скорее. Но на саммите этого не ожидается, добавил он.

Известно, что Украина сейчас пытается заключить двусторонние договоренности с разными странами о гарантиях безопасности. Первое подобное соглашение уже было заключено с Великобританией.



