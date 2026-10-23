"Не дадут!": в США заговорили о страшных проблемах Трампа из-за соглашений с Путиным



















Попытки президента США Дональда Трампа договориться с Россией могут столкнуться с сопротивлением американского Конгресса. Об этом заявил американский политик-республиканец Борис Пинкус, комментируя действия законодателей, выступающих за более жесткий курс по Кремлю и продолжение поддержки Украины.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

По словам Пинкуса, часть республиканцев не поддерживают сближение Вашингтона с Москвой и ищет способы ограничить действия президента. Он обратил внимание на законодательную инициативу, которую в расшифровке интервью связывают с принципом "Мир через силу". Однако рассмотрение таких инициатив зависит от политического календаря и процедур Конгресса.

"Ни один из договоров, которые Трамп планирует с Путиным, не будет реализован. Не дадут — Конгресс не даст. И республиканцы тоже. Самый наглядный пример — сенатор Тим Скотт, уже поднявший вопрос о проверке законности решений Трампа по ослаблению санкций против Путина", — заявил Пинкус.

Политик считает, что законодатели могут потребовать от Белого дома объяснений, какие именно интересы США якобы нуждаются в сближении с Россией. По его мнению, усиление контроля со стороны Конгресса способно усложнить реализацию договоренностей, не имеющих достаточной политической поддержки.

Пинкус также предположил, что после промежуточных выборов часть республиканцев может более открыто критиковать политику Трампа. До выборов, по его оценке, некоторые законодатели могут избегать публичного противостояния из-за риска потерять поддержку избирателей.

"Многие республиканцы пока молчат, потому что боятся проиграть выборы. Но после выборов им уже нечего будет терять, и они смогут откровеннее говорить о своей позиции. Я убежден, что этот процесс не остановится", — отметил политик.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские требования могут выходить далеко за пределы неоккупированной части Донбасса. Кремль также заинтересован в том, чтобы ограничить участие США в вопросах безопасности Украины. Такое мнение высказал американский политик-республиканец Борис Пинкус, комментируя перспективы переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.