

















Намагання президента США Дональда Трампа домовитися з Росією можуть зіткнутися з опором американського Конгресу. Про це заявив американський політик-республіканець Борис Пінкус, коментуючи дії законодавців, які виступають за жорсткіший курс щодо Кремля та продовження підтримки України.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

За словами Пінкуса, частина республіканців не підтримує зближення Вашингтона з Москвою й шукає способи обмежити дії президента. Він звернув увагу на законодавчу ініціативу, яку в розшифровці інтерв’ю пов’язують із принципом "Мир через силу". Однак розгляд таких ініціатив залежить від політичного календаря та процедур у Конгресі.

"Жоден із договорів, які Трамп планує з Путіним, не буде реалізований. Не дадуть — Конгрес не дасть. І республіканці також. Найнаочніший приклад — сенатор Тім Скотт, який уже порушив питання про перевірку законності рішень Трампа щодо послаблення санкцій проти Путіна", — заявив Пінкус.

Політик вважає, що законодавці можуть вимагати від Білого дому пояснень, які саме інтереси США нібито потребують зближення з Росією. На його думку, посилення контролю з боку Конгресу здатне ускладнити реалізацію домовленостей, які не мають достатньої політичної підтримки.

Пінкус також припустив, що після проміжних виборів частина республіканців може відкритіше критикувати політику Трампа. До виборів, за його оцінкою, деякі законодавці можуть уникати публічного протистояння через ризик втратити підтримку виборців.

"Багато республіканців поки мовчать, тому що бояться програти вибори. Але після виборів їм уже не буде чого втрачати, і вони зможуть відвертіше говорити про свою позицію. Я переконаний, що цей процес не зупиниться", — зазначив політик.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські вимоги можуть виходити далеко за межі неокупованої частини Донбасу. Кремль також зацікавлений у тому, щоб обмежити участь США в питаннях української безпеки. Таку думку висловив американський політик-республіканець Борис Пінкус, коментуючи перспективи переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами.