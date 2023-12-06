"Не дайте Путину победить": Байден срочно обратился к Конгрессу

Президент США Джо Байден 6 декабря обратился к Конгрессу. Американский президент призвал членов Республиканской партии до рождественских праздников принять закон о выделении денег на военную помощь Украине. Об этом сообщает издание Reuters, пишет портал "Комментарии".

Байден записал обращение к Конгрессу США. Фото из открытых источников

В своем обращении к Конгрессу Байден заявил, что республиканцы "хотят буквально прострелить Украине колени прямо на поле боя", что навредит национальной безопасности США.

Американский президент призвал парламентариев "переступить через внутренние разногласия" и принять крайне важное для Украины решение.

"Мелочная злобная партийная политика не может стать на пути нашей ответственности как ведущей мировой державы. Весь мир наблюдает за нами. Весь мир следит за тем, что будут делать США", — заявил Джо Байден.

Президент США призвал республиканцев задуматься, что будет с помощью Украине в рамках "Большой семерки" и НАТО и продолжат ли другие государства поддерживать Киев, если они не утвердят закон.

Джо Байден призвал Конгресс поступить правильно и поддержать украинский народ в войне с тиранией Путина.

"Давайте уже это сделаем. Благодаря нам Путин окончательно не захватил Украину и не пошел дальше. Вы слышали, как я об этом уже говорил. Правду говоря, уйдем мы — сколько наших европейских друзей продолжат финансировать Украину? И в каких объемах? Это крайне серьезно. Не дайте Путину победить", — обратился американский президент к республиканцам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к оборонным компаниям США с предложением совместно производить вооружение. Зеленский заявил, что Украина хочет не зависеть от партнеров, а стремится стать донором безопасности для своих соседей после того, как сможет гарантировать собственную защиту от РФ. По словам президента, Украина абсолютно реально способна это сделать.

