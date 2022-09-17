Не делайте этого: Байден пригрозил Путину, если тот применит ядерное оружие в Украине

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Кравцев Сергей
Применение ядерного или химического оружия в Украине приведет к тому, что Россию будут ожидать новые негативные последствия. Путинский режим станет самыми большими изгоями в мире, чем кто-либо. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на интервью президента США Джо Байдена "CBS Evening News".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Журналист поинтересовался у главы Белого дома о том, какая вероятность, что Россия. Которая потерпела серию неудач в войне против Украины, пойдет на то, чтобы применить оружие массового поражения.
Джо Байден отметил, Путину и его окружению нельзя принимать такое решение, потому что это полностью изменить войну в Украине и самое главное приведет к тому, чего не было со времен Второй мировой войны.
Президент США не стал конкретизировать, какие меры готовы будут принять США в отношении России за применение в Украине ядерного или химического оружия, но подчеркнул, что "последствия" для Кремля безусловно будут.
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Также издание "Комментарии" сообщало — настораживающие итоги саммита ШОС: почему Китай не волнует зверства россиян в Украине, как и ядерный терроризм России в Украине.
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