Не делайте этого: Байден пригрозил Путину, если тот применит ядерное оружие в Украине

Применение ядерного или химического оружия в Украине приведет к тому, что Россию будут ожидать новые негативные последствия. Путинский режим станет самыми большими изгоями в мире, чем кто-либо. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на интервью президента США Джо Байдена "CBS Evening News".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Журналист поинтересовался у главы Белого дома о том, какая вероятность, что Россия. Которая потерпела серию неудач в войне против Украины, пойдет на то, чтобы применить оружие массового поражения.

Джо Байден отметил, Путину и его окружению нельзя принимать такое решение, потому что это полностью изменить войну в Украине и самое главное приведет к тому, чего не было со времен Второй мировой войны.

Президент США не стал конкретизировать, какие меры готовы будут принять США в отношении России за применение в Украине ядерного или химического оружия, но подчеркнул, что "последствия" для Кремля безусловно будут.

"Они (Путин и его режим — ред.) станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ", — добавил лидер США.

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