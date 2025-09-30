logo

Главная Новости Мир США Не добился мира: кого Трамп собрался отправить в отставку
commentss НОВОСТИ Все новости

Не добился мира: кого Трамп собрался отправить в отставку

Times of Israel пишет о том, что Уиткофф может покинуть пост спецпосланника США на Ближнем Востоке

30 сентября 2025, 10:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, вероятно, уйдет в отставку в конце года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "Times of Israel".

Не добился мира: кого Трамп собрался отправить в отставку

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Отмечается, что с самого начала президентства Трампа Уиткофф занимался переговорами о прекращении боевых действий в Газе, выполняя обязанности специального правительственного служащего. Сейчас его срок полномочий составляет около 130 дней, а возможное продление будет зависеть от обстоятельств и потребностей в организации дальнейшей дипломатической работы.

По словам источника издания, сам Уиткофф уже готовится к завершению своей миссии до конца года, особенно учитывая возможный прогресс в урегулировании конфликта.

Также отмечается, что команда офиса Уиткоффа начала искать новые рабочие возможности. Это может свидетельствовать о том, что в случае если соглашение по Газе будет заключено, он готов завершить свою миссию с почетным принятием отставки.

Стоит отметить, что Уиткофф также посещал и Россию и встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, и в вопросе о прекращении войны в Украине.

Последний известный визит Уиткоффа в Россию состоялся в августе этого года — тогда он также встретился с Путиным.

провокации путинского режима против НАТО правильно было бы рассматривать не изолированно, а как часть общей стратегии против Запада. Именно поэтому пора сменить стратегию и отказаться от "активной обороны" в Украине. Как предает портал "Комментарии", об этом говорится в статье для The Wall Street Journal Марка Т.Киммитта, отставного бригадного генерала армии США.

Зеленский раскрыл хитрый план РФ с провокациями НАТО: чего добивается Путин.




Источник: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/witkoff-likely-to-leave-envoy-role-at-years-end-as-gaza-deal-advances-says-us-official/
