Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, вероятно, уйдет в отставку в конце года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "Times of Israel".

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Отмечается, что с самого начала президентства Трампа Уиткофф занимался переговорами о прекращении боевых действий в Газе, выполняя обязанности специального правительственного служащего. Сейчас его срок полномочий составляет около 130 дней, а возможное продление будет зависеть от обстоятельств и потребностей в организации дальнейшей дипломатической работы.

По словам источника издания, сам Уиткофф уже готовится к завершению своей миссии до конца года, особенно учитывая возможный прогресс в урегулировании конфликта.

Также отмечается, что команда офиса Уиткоффа начала искать новые рабочие возможности. Это может свидетельствовать о том, что в случае если соглашение по Газе будет заключено, он готов завершить свою миссию с почетным принятием отставки.

Стоит отметить, что Уиткофф также посещал и Россию и встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, и в вопросе о прекращении войны в Украине.

Последний известный визит Уиткоффа в Россию состоялся в августе этого года — тогда он также встретился с Путиным.

