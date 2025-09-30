logo_ukra

Не досяг миру: кого Трамп зібрався відправити у відставку
commentss НОВИНИ Всі новини

Не досяг миру: кого Трамп зібрався відправити у відставку

Times of Israel пише про те, що Віткофф може залишити посаду спецпосланця США на Близькому Сході.

30 вересня 2025, 10:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф, ймовірно, піде у відставку наприкінці року. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні "Times of Israel".

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що від початку президентства Трампа Віткофф займався переговорами про припинення бойових дій у Газі, виконуючи обов'язки спеціального урядовця. Наразі його термін повноважень становить близько 130 днів, а можливе продовження залежатиме від обставин та потреб в організації подальшої дипломатичної роботи.

За словами джерела видання, сам Віткофф вже готується до завершення своєї місії до кінця року, особливо з огляду на можливий прогрес у врегулюванні конфлікту.

Також наголошується, що команда офісу Віткоффа почала шукати нові робочі можливості. Це може свідчити про те, що якщо угода щодо Гази буде укладена, він готовий завершити свою місію з почесним прийняттям відставки.

Варто зазначити, що Віткофф також відвідував Росію і зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, і щодо припинення війни в Україні.

Останній відомий візит Віткоффа до Росії відбувся у серпні цього року — тоді він також зустрівся з Путіним.

Джерело: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/witkoff-likely-to-leave-envoy-role-at-years-end-as-gaza-deal-advances-says-us-official/
