Не досяг миру: кого Трамп зібрався відправити у відставку

Спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф, ймовірно, піде у відставку наприкінці року. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні "Times of Israel".

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що від початку президентства Трампа Віткофф займався переговорами про припинення бойових дій у Газі, виконуючи обов'язки спеціального урядовця. Наразі його термін повноважень становить близько 130 днів, а можливе продовження залежатиме від обставин та потреб в організації подальшої дипломатичної роботи.

За словами джерела видання, сам Віткофф вже готується до завершення своєї місії до кінця року, особливо з огляду на можливий прогрес у врегулюванні конфлікту.

Також наголошується, що команда офісу Віткоффа почала шукати нові робочі можливості. Це може свідчити про те, що якщо угода щодо Гази буде укладена, він готовий завершити свою місію з почесним прийняттям відставки.

Варто зазначити, що Віткофф також відвідував Росію і зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, і щодо припинення війни в Україні.

Останній відомий візит Віткоффа до Росії відбувся у серпні цього року — тоді він також зустрівся з Путіним.

