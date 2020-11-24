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Главная Новости Мир США Не ель: в Белом доме установили рождественское дерево
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Не ель: в Белом доме установили рождественское дерево

Пихту из Западной Вирджинии встречала первая леди США Мелания Трамп

сегодня, 12:17
Автор:

Сергей Медведев

Хвойное дерево, которое традиционно сопровождает рождественские праздники, доставили в Белый дом. Об этом в своем Твиттере сообщила пока еще первая леди США Мелания Трамп.

Не ель: в Белом доме установили рождественское дерево

Пихта Фразера на этот раз заменила традиционную елку. Дерево имеет высоту 5,6 метров. Пихту доставили в резиденцию на карете, в которую запряжены лошади с колокольчиками.

В Белый дом дерево доставили из Западной Вирджинии. Дерево росло на ферме Dan and Bryan Trees. В этот раз именно оно стало победителем конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок, который проводится с 1966 года. Мелания Трамп осмотрела пихту и "дала добро" на ее установку. В этом году дерево украсит Голубую комнату резиденции американских президентов.

Как сообщал портал "Комментарии", Традиция дарить рождественские деревья существует уже более ста лет. Акция, которая проходит ежегодно, получила название "Дерево для Бостона". Для жителей Бостона из порта Галифакс ель отправляют после крупнейшего взрыва в 1917 году. Таким образом канадцы благодарят за помощь в ликвидации последствий взрыва. В этом году с помощью такого необычного подарка отдают дань благодарности американским медикам, которые помогают своей работой в Канаде бороться с эпидемией коронавируса.

 


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Источник: https://twitter.com/FLOTUS/status/1331008254000963584?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1331008254000963584%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.unn.com.ua%2Fru%2Fnews%2F1904283-u-biliy-dim-dostavili-rizdvyanu-yalinku-1
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