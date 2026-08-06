«Не хочу, чтобы он упал, как Байден»: как Дональд Трамп спас ребенка

В ходе очередного публичного выступления Президент США Дональд Трамп устроил неожиданный интерактив, пригласив на трибуну молодую американскую пару с детьми. Политик хотел, чтобы рядовые граждане лично поделились историями о том, как именно внутренний курс и экономическая политика действующей администрации Белого дома отразились на благосостоянии их семьи.

Дональд Трамп. Скриншот из видео

Однако политическая дискуссия чуть не завершилась несчастным случаем, когда маленький ребенок подошел слишком близко к опасному пределу платформы. Увидев это, Трамп мгновенно прервал речь и бросился наперерез малышу, чтобы остановить его.

Реагируя на опасную ситуацию и возвращаясь к микрофону, президент Соединенных Штатов не удержался от иронической шутки в адрес своего бывшего главного политического оппонента.

"Я просто не хочу, чтобы этот малыш повторил судьбу Байдена и упал со сцены", — с улыбкой прокомментировал свой забег Трамп.

После того, как безопасность ребенка была восстановлена, приглашенные гости смогли продолжить свое выступление.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп оказался в неудобной ситуации во время саммита стран "Большой семерки" (G7), когда после совместной фотосессии временно потерял ориентацию и ушел в неправильном направлении. Инцидент попал на видео, быстро распространенное международными медиа.

Подобные эпизоды уже встречались на предыдущих саммитах G7. Так, в июле 2024 тогдашний президент США Джо Байден также на мгновение отошел от группы лидеров в противоположном направлении после фотопроцедуры. Его тогда вернула к совместной съемке премьер-министр Италии Джорджа Мэлони. Некоторые медиа интерпретировали случай как признак растерянности.

