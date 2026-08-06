logo_ukra

BTC/USD

65242

ETH/USD

1931.04

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США «Не хочу, щоб він упав, як Байден»: як Дональд Трамп врятував дитину
commentss НОВИНИ Всі новини

«Не хочу, щоб він упав, як Байден»: як Дональд Трамп врятував дитину

Трамп покликав виборців на сцену підтримати Білий дім і особисто ловив їхнього малюка

6 серпня 2026, 16:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Під час чергового публічного виступу Президент США Дональд Трамп влаштував несподіваний інтерактив, запросивши на трибуну молоду американську пару з дітьми. Політик хотів, щоб пересічні громадяни особисто поділилися історіями про те, як саме внутрішній курс та економічна політика чинної адміністрації Білого дому позначилися на добробуті їхньої родини.

«Не хочу, щоб він упав, як Байден»: як Дональд Трамп врятував дитину

Дональд Трамп. Скриншот з відео

Проте політична дискусія ледь не завершилася нещасним випадком, коли маленька дитина підійшла занадто близько до небезпечної межі платформи. Побачивши це, Трамп миттєво перервав промову і кинувся напереріз малюку, аби зупинити його.

Реагуючи на небезпечну ситуацію та повертаючись до мікрофона, президент Сполучених Штатів не втримався від іронічного жарту на адресу свого колишнього головного політичного опонента.

"Я просто не хочу, щоб цей малюк повторив долю Байдена і впав зі сцени", — з посмішкою прокоментував свій забіг Трамп.

Після того як безпеку дитини було відновлено, запрошені гості змогли продовжити свій виступ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп опинився в незручній ситуації під час саміту країн "Великої сімки" (G7), коли після спільної фотосесії тимчасово втратив орієнтацію та пішов у неправильному напрямку. Інцидент потрапив на відео, яке швидко розповсюдили міжнародні медіа.

Подібні епізоди вже траплялися на попередніх самітах G7. Так, у липні 2024 року тодішній президент США Джо Байден також на мить відійшов від групи лідерів у протилежному напрямку після фотопроцедури. Його тоді повернула до спільної зйомки прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Деякі медіа інтерпретували той випадок як ознаку розгубленості.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини