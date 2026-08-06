«Не хочу, щоб він упав, як Байден»: як Дональд Трамп врятував дитину

Під час чергового публічного виступу Президент США Дональд Трамп влаштував несподіваний інтерактив, запросивши на трибуну молоду американську пару з дітьми. Політик хотів, щоб пересічні громадяни особисто поділилися історіями про те, як саме внутрішній курс та економічна політика чинної адміністрації Білого дому позначилися на добробуті їхньої родини.

Дональд Трамп. Скриншот з відео

Проте політична дискусія ледь не завершилася нещасним випадком, коли маленька дитина підійшла занадто близько до небезпечної межі платформи. Побачивши це, Трамп миттєво перервав промову і кинувся напереріз малюку, аби зупинити його.

Реагуючи на небезпечну ситуацію та повертаючись до мікрофона, президент Сполучених Штатів не втримався від іронічного жарту на адресу свого колишнього головного політичного опонента.

"Я просто не хочу, щоб цей малюк повторив долю Байдена і впав зі сцени", — з посмішкою прокоментував свій забіг Трамп.

Після того як безпеку дитини було відновлено, запрошені гості змогли продовжити свій виступ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп опинився в незручній ситуації під час саміту країн "Великої сімки" (G7), коли після спільної фотосесії тимчасово втратив орієнтацію та пішов у неправильному напрямку. Інцидент потрапив на відео, яке швидко розповсюдили міжнародні медіа.

Подібні епізоди вже траплялися на попередніх самітах G7. Так, у липні 2024 року тодішній президент США Джо Байден також на мить відійшов від групи лідерів у протилежному напрямку після фотопроцедури. Його тоді повернула до спільної зйомки прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Деякі медіа інтерпретували той випадок як ознаку розгубленості.

