Не исключено, что будет применена военная сила США: куда Байден готов отправить войска

США могут разместить свои войска на Тайване в случае вторжения Китая. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Time сделал президент США Джо Байден.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Не исключено, что будет применена военная сила США. Существует разница между развертыванием на земле, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и тому подобное", — высказался Байден.

По его словам, это будет "зависеть от обстоятельств".

"Я четко дал понять Си Цзиньпину, что мы согласны с политикой предыдущих президентов, которая заключается в том, что мы не стремимся к независимости для Тайваня и не будем защищать Тайвань, если Китай в одностороннем порядке попытается изменить его статус. Поэтому мы продолжаем поставлять мощности. И мы проводим консультации с нашими союзниками в регионе", — добавил президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — Тайвань отреагировал на угрозы Китая подавить силой независимость острова. В Тайбэе выразили сожаление по поводу таких заявлений министра обороны Китая Дун Цзюня, отметив, что тоталитарная система КНР может нанести ущерб безопасности региона.

Министр обороны Китая Дун Цзюнь во время выступления на конференции "Диалог Шангри-Ла" заявил, что власти КНР отданы "мирному объединению страны". Однако указал, что такой вариант делает невозможным руководство Тайваня, которое Цзюнь назвал "сепаратистными элементами" и "нарушителями спокойствия". Дун Цзюнь добавил, что армия Китая будет действовать решительно и насильно остановит независимость Тайвань.

Власти Тайбэя отреагировали на заявления Дун Цзюня, выразив "глубокое сожаление по поводу провокационных и иррациональных замечаний, сделанных официальными лицами Коммунистической партии Китая". Кроме того, власти Тайваня указали, что Китай создает опасность в регионе.



