Китай готов атаковать Тайвань: реакция Тайбэя

Тайвань отреагировал на угрозы Китая подавить силой независимость острова. В Тайбэе выразили сожаление по поводу таких заявлений министра обороны Китая Дун Цзюня, отметив, что тоталитарная система КНР может нанести ущерб безопасности региона.



Министр обороны Китая Дун Цзюнь. Фото из открытых источников

Министр обороны Китая Дун Цзюнь во время выступления на конференции "Диалог Шангри-Ла" заявил, что власти КНР отданы "мирному объединению страны". Однако указал, что такой вариант делает невозможным руководство Тайваня, которое Цзюнь назвал "сепаратистными элементами" и "нарушителями спокойствия". Дун Цзюнь добавил, что армия Китая будет действовать решительно и насильно остановит независимость Тайвань.

Власти Тайбэя отреагировали на заявления Дун Цзюня, выразив "глубокое сожаление по поводу провокационных и иррациональных замечаний, сделанных официальными лицами Коммунистической партии Китая". Кроме того, власти Тайваня указали, что Китай создает опасность в регионе.

"КПК (Коммунистическая партия Китая) снова пригрозила Тайваню и соседним странам воинственными заявлениями; риск того, что ее тоталитарная система нанесет ущерб безопасности в регионе, уже возрос", — сообщил Совет Тайваня по делам материкового Китая.

Напомним, что Тайвань с 1949 года имеет независимое правительство, однако Китай считает остров частью своей территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Зеленский во время выступления на конференции "Диалог Шангри-Ла" заявил, что Китай стал инструментом Путина.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, когда раз говорил с китайским лидером Си Цзиньпином. По словам президента, именно китайская сторона не желает поддерживать диалог с Украиной.