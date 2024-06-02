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Китай готов атаковать Тайвань: реакция Тайбэя

Тайвань заявил, что Китай своим воинственным заявлением и тоталитарной системой повышает опасность в регионе.

сегодня, 13:35
Автор:
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Slava Kot
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Тайвань отреагировал на угрозы Китая подавить силой независимость острова. В Тайбэе выразили сожаление по поводу таких заявлений министра обороны Китая Дун Цзюня, отметив, что тоталитарная система КНР может нанести ущерб безопасности региона.

Китай готов атаковать Тайвань: реакция Тайбэя

Министр обороны Китая Дун Цзюнь. Фото из открытых источников

Министр обороны Китая Дун Цзюнь во время выступления на конференции "Диалог Шангри-Ла" заявил, что власти КНР отданы "мирному объединению страны". Однако указал, что такой вариант делает невозможным руководство Тайваня, которое Цзюнь назвал "сепаратистными элементами" и "нарушителями спокойствия". Дун Цзюнь добавил, что армия Китая будет действовать решительно и насильно остановит независимость Тайвань.

Власти Тайбэя отреагировали на заявления Дун Цзюня, выразив "глубокое сожаление по поводу провокационных и иррациональных замечаний, сделанных официальными лицами Коммунистической партии Китая". Кроме того, власти Тайваня указали, что Китай создает опасность в регионе.

"КПК (Коммунистическая партия Китая) снова пригрозила Тайваню и соседним странам воинственными заявлениями; риск того, что ее тоталитарная система нанесет ущерб безопасности в регионе, уже возрос", — сообщил Совет Тайваня по делам материкового Китая.

Напомним, что Тайвань с 1949 года имеет независимое правительство, однако Китай считает остров частью своей территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Зеленский во время выступления на конференции "Диалог Шангри-Ла" заявил, что Китай стал инструментом Путина.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, когда раз говорил с китайским лидером Си Цзиньпином. По словам президента, именно китайская сторона не желает поддерживать диалог с Украиной.



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