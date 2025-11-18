logo

BTC/USD

91449

ETH/USD

3062.05

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Не разбирается в тонкостях войны в Украине: чиновники ЕС сомневаются в компетенции Виткоффа
commentss НОВОСТИ Все новости

Не разбирается в тонкостях войны в Украине: чиновники ЕС сомневаются в компетенции Виткоффа

Европейские чиновники неприятно удивлены недостаточной осведомленностью спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа в вопросах войны России против Украины

18 ноября 2025, 12:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Чиновники Евросоюза ошеломлены непониманием спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом тонкостей войны РФ против Украины.

Не разбирается в тонкостях войны в Украине: чиновники ЕС сомневаются в компетенции Виткоффа

Стив Виткофф. Фото: из открытых источников

Тем не менее именно ему американский лидер лично доверил переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Politico.

В Брюсселе отмечают, что Виткофф "плохо ориентируется в специфике российско-украинского конфликта". Один из высокопоставленных чиновников ЕС рассказал сомневающемуся в способности спецпосланника "точно и корректно передавать месседжи между Москвой и Вашингтоном".

Поэтому европейские лидеры стараются чаще выходить на прямой контакт с самим Трампом.

"Вместо того чтобы опираться на бывший влиятельный дипломатический аппарат США, Трамп отправил на переговоры с Путиным своего давнего друга — юриста и девелопера, который также представляет его интересы на Ближнем Востоке", — говорится в публикации.

При этом журналисты отмечают, что Уиткофф не имеет никакого опыта работы в дипломатии. В то же время обращают внимание на то, что американская дипломатическая служба продолжает стремительно сокращаться.

Так, только в июле Государственный департамент уволил более 1300 работников, а по состоянию на 23 октября 85 из 195 посольских должностей оставались незаполненными.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский анонсировал важные встречи в Турции 19 ноября. Тем временем западные СМИ пишут о возможных переговорах украинского лидера со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом.

По словам Зеленского, Украина готовит активизацию переговоров, уже наработаны решения, которые планируется предложить партнерам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/arms-race-cold-war-military-spending-us-white-house/
Теги:

Новости

Все новости