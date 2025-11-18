Не разбирается в тонкостях войны в Украине: чиновники ЕС сомневаются в компетенции Виткоффа

Чиновники Евросоюза ошеломлены непониманием спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом тонкостей войны РФ против Украины.

Стив Виткофф. Фото: из открытых источников

Тем не менее именно ему американский лидер лично доверил переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Politico.

В Брюсселе отмечают, что Виткофф "плохо ориентируется в специфике российско-украинского конфликта". Один из высокопоставленных чиновников ЕС рассказал сомневающемуся в способности спецпосланника "точно и корректно передавать месседжи между Москвой и Вашингтоном".

Поэтому европейские лидеры стараются чаще выходить на прямой контакт с самим Трампом.

"Вместо того чтобы опираться на бывший влиятельный дипломатический аппарат США, Трамп отправил на переговоры с Путиным своего давнего друга — юриста и девелопера, который также представляет его интересы на Ближнем Востоке", — говорится в публикации.

При этом журналисты отмечают, что Уиткофф не имеет никакого опыта работы в дипломатии. В то же время обращают внимание на то, что американская дипломатическая служба продолжает стремительно сокращаться.

Так, только в июле Государственный департамент уволил более 1300 работников, а по состоянию на 23 октября 85 из 195 посольских должностей оставались незаполненными.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский анонсировал важные встречи в Турции 19 ноября. Тем временем западные СМИ пишут о возможных переговорах украинского лидера со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом.

По словам Зеленского, Украина готовит активизацию переговоров, уже наработаны решения, которые планируется предложить партнерам.