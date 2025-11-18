Не розуміється на тонкощах війни в Україні: чиновники ЄС сумніваються в компетенції Віткоффа

Чиновники Євросоюзу приголомшені нерозумінням спецпредставником президента США Стівом Віткоффом тонкощів війни РФ проти України.

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Тим не менш, саме йому американський лідер особисто довірив перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пише видання Politico.

У Брюсселі відзначають, що Віткофф "погано орієнтується у специфіці російсько-українського конфлікту". Один із високопоставлених чиновників ЄС розповів виданню, що сумнівається у здатності спецпосланця "точно та коректно передавати меседжі між Москвою та Вашингтоном".

Через це європейські лідери намагаються частіше виходити на прямий контакт із самим Трампом.

"Замість того, аби спиратися на колишній впливовий дипломатичний апарат США, Трамп відправив на переговори з Путіним свого давнього друга — юриста та девелопера, який також представляє його інтереси на Близькому Сході", — йдеться у публікації.

При цьому журналісти наголошують, що Віткофф не має жодного досвіду роботи в дипломатії. Натомість звертають увагу на те, що американська дипломатична служба продовжує стрімко скорочуватися.

Так, лише у липні Державний департамент звільнив понад 1300 працівників, а станом на 23 жовтня 85 із 195 посольських посад залишалися незаповненими.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що президент Володимир Зеленський анонсував важливі зустрічі в Туреччині 19 листопада. Тим часом західні ЗМІ пишуть про ймовірні переговори українського лідера із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

За словами Зеленського, Україна готує активізацію перемовин, уже є напрацьовані рішення, які планується запропонувати партнерам.