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Не так страшен черт, как его рисуют. Что в США думают о передаче ракет ATACMS

После того, как Россия сдержанно отреагировала на удары дронами по своим НПЗ, в США изменилось мнение о передаче Украине ракет ATACMS, сообщает Defence One

сегодня, 18:46
Автор:
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Ткачик Олеся
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Украина обращается в Соединенные Штаты с просьбой предоставить ей ракеты ATACMS большой дальности, начиная с 2021 года. Однако, Белый Дом отказывается рассматривать этот вариант, ссылаясь на риски эскалации военного конфликта. Однако ситуация может претерпеть изменения. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун высказал мнение, что "риск эскалации не так высок, как это может казаться на первый взгляд".

Не так страшен черт, как его рисуют. Что в США думают о передаче ракет ATACMS

Чарльз Браун

Известно, что в сентябре 2022 года Россия утверждала, что передача дальнобойного оружия Украине будет расцениваться как нарушение "красной линии", поскольку это позволит наносить удары по ее территории, в частности по Москве. При этом военные эксперты отмечали высокий риск, поскольку это может спровоцировать Россию к ядерному удару или нападению на страны-члены НАТО.

Однако в последнее время тон в высказываниях по ракетам ATACMS несколько изменился. Есть предположение, что Соединенные Штаты могут тайно снабдить Украину небольшим количеством ракет большой дальности. Хотя официальные заявления Белого Дома остаются неизменными, администрация Байдена будет избегать публичного обсуждения этой темы.

Вместе с тем генерал Браун не подтвердил или не опроверг эти предположения, однако он указал на то, что реакция России на последние атаки украинских беспилотников была сдержанной. Таким образом, Пентагон пересматривает свою оценку риска передачи ракет ATACMS.

При этом некоторые наблюдатели и даже конгрессмены-республиканцы поддерживают идею передачи Украине дальнобойного оружия, считая, что это поможет сдержать российское наступление и защитить украинские тыловые позиции. Генерал Браун считает, что Россия продолжит обстрелы украинской территории, однако опасения по поводу масштабного российского наступления могут быть преувеличены.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина получит дальнобойные ракеты от США.




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Источник: https://www.defenseone.com/threats/2024/03/giving-atacms-ukraine-no-longer-risky-says-joint-chiefs-chairman/395329/?oref=d1-homepage-top-story
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