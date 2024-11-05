Не только Гаррис и Трамп: в чем главная интрига выборов в Конгресс

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Кравцев Сергей
Представления украинцев не особо распространяются на Конгресс США, поскольку в украинском политическом опыте не присутствует двухпалатный парламент. А именно Конгресс и Палата представителей – это своеобразные ограничители концентрации власти в руках президента. Более того, от того, кто именно окажется в Конгрессе и будет зависеть, получит ли Украина то, чего стремится от союзника и партнера или нет. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал политолог Владимир Цыбулько.
Выборы в Конгресс США
Он добавляет, что сейчас Республиканская партия фактически заложник успеха, или неуспеха Трампа, и, похоже, после этих выборов в партии должна произойти внутренняя революция.
Читайте на портале "Комментарии" — почему для Украины такие важные выборы в Конгресс США: какие расписания просматриваются.
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