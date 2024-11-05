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Не только Гаррис и Трамп: в чем главная интрига выборов в Конгресс

Может случиться сценарий, когда Дональд Трамп победит на выборах, но Республиканская партия проигрывает обе палаты

сегодня, 15:22
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Кравцев Сергей

Представления украинцев не особо распространяются на Конгресс США, поскольку в украинском политическом опыте не присутствует двухпалатный парламент. А именно Конгресс и Палата представителей – это своеобразные ограничители концентрации власти в руках президента. Более того, от того, кто именно окажется в Конгрессе и будет зависеть, получит ли Украина то, чего стремится от союзника и партнера или нет. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал политолог Владимир Цыбулько.

Не только Гаррис и Трамп: в чем главная интрига выборов в Конгресс

Выборы в Конгресс США

"Но нынешняя интрига сводится еще к нескольким интригам для обеих палат. Ведь может случиться сценарий, когда Дональд Трамп победит на выборах, но Республиканская партия проиграет обе палаты, и тогда президентский мандат Трампа сделает его политически инвалидным президентом. У демократов ситуация более цельная, как минимум одна из палат в случае победы Камалы Гаррис остается за ними. Хотя может повториться успех Джо Байдена, когда демократы забрали обе палаты, и имели два года до промежуточных выборов полную свободу действий, вплоть до промежуточных выборов, когда Палату представителей выиграли республиканцы", – прокомментировал Владимир Цыбулько.

Он добавляет, что сейчас Республиканская партия фактически заложник успеха, или неуспеха Трампа, и, похоже, после этих выборов в партии должна произойти внутренняя революция.

Читайте на портале "Комментарии" — почему для Украины такие важные выборы в Конгресс США: какие расписания просматриваются.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему выборы в США проходят всегда во вторник.




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