Не только Россия: против кого США собрались ослаблять санкции на фоне кризиса с нефтью

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций против нефтяного сектора Венесуэлы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, такой шаг связан с резким ростом мировых цен на нефть на фоне военной эскалации вокруг Иран. В Вашингтоне ищут способы быстро увеличить предложение на рынке и стабилизировать ситуацию.

Собеседники отмечают, что решение может быть объявлено уже в ближайшие дни. Речь идет о расширении выдачи индивидуальных лицензий, которые позволят иностранным компаниям работать в Венесуэле без нарушения американских ограничений. Также обсуждается создание механизма, упрощающего выход на рынок для более широкого круга игроков, хотя формат – индивидуальные или общие лицензии – пока окончательно не определен.

Однако эксперты скептически оценивают потенциал Каракаса. В настоящее время страна добывает около 1 млн баррелей нефти в сутки – это лишь треть от уровня 1990-х годов. Инфраструктура серьезно пострадала из-за длительного кризиса, коррупции и санкционного давления.

Аналитик Института Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди считает, что даже при смягчении ограничений Венесуэла не сможет быстро увеличить добычу. По его оценке, рост в 2026 году может составить не более 300 тысяч баррелей в сутки – объем, который не способен существенно повлиять на глобальный рынок.

Несмотря на это, администрация Трампа продолжает искать любые возможности для увеличения поставок. Ранее США уже частично ослабили давление на экспорт российской нефти и снизили усилия по убеждению Индии отказаться от ее закупок, стремясь сдержать рост цен на энергоресурсы.

