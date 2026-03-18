Не лише Росія: проти кого США зібралися послаблювати санкції на тлі кризи з нафтою

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість пом'якшення санкцій проти нафтового сектора Венесуели. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, такий крок пов'язаний із різким зростанням світових цін на нафту на тлі військової ескалації навколо Ірану. У Вашингтоні шукають способи швидко збільшити пропозицію на ринку та стабілізувати ситуацію.

Співрозмовники зазначають, що рішення може бути оголошене вже найближчими днями. Йдеться про розширення видачі індивідуальних ліцензій, які дозволять іноземним компаніям працювати у Венесуелі без порушення американських обмежень. Також обговорюється створення механізму, що спрощує вихід на ринок для ширшого кола гравців, хоча формат – індивідуальні або загальні ліцензії – поки що остаточно не визначено.

Проте експерти скептично оцінюють потенціал Каракасу. В даний час країна видобуває близько 1 млн. барелів нафти на добу — це лише третина від рівня 1990-х років. Інфраструктура серйозно постраждала через тривалу кризу, корупцію та санкційний тиск.

Аналітик Інституту Бейкера при Університеті Райса Франсіско Мональді вважає, що навіть за пом'якшення обмежень Венесуела не зможе швидко збільшити видобуток. За його оцінкою, зростання у 2026 році може становити не більше 300 тисяч барелів на добу – обсяг, який не здатний суттєво вплинути на глобальний ринок.

Незважаючи на це, адміністрація Трампа продовжує шукати будь-які можливості для збільшення постачання. Раніше США вже частково послабили тиск на експорт російської нафти та знизили зусилля на переконання Індії відмовитися від її закупівель, прагнучи стримати зростання цін на енергоресурси.

