logo_ukra

BTC/USD

74180

ETH/USD

2328.02

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Не лише Росія: проти кого США зібралися послаблювати санкції на тлі кризи з нафтою
commentss НОВИНИ Всі новини

Не лише Росія: проти кого США зібралися послаблювати санкції на тлі кризи з нафтою

Адміністрація Трампа шукає термінові джерела палива, але експерти сумніваються, що Каракас здатний швидко наростити видобуток

18 березня 2026, 07:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість пом'якшення санкцій проти нафтового сектора Венесуели. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, такий крок пов'язаний із різким зростанням світових цін на нафту на тлі військової ескалації навколо Ірану. У Вашингтоні шукають способи швидко збільшити пропозицію на ринку та стабілізувати ситуацію.

Співрозмовники зазначають, що рішення може бути оголошене вже найближчими днями. Йдеться про розширення видачі індивідуальних ліцензій, які дозволять іноземним компаніям працювати у Венесуелі без порушення американських обмежень. Також обговорюється створення механізму, що спрощує вихід на ринок для ширшого кола гравців, хоча формат – індивідуальні або загальні ліцензії – поки що остаточно не визначено.

Проте експерти скептично оцінюють потенціал Каракасу. В даний час країна видобуває близько 1 млн. барелів нафти на добу — це лише третина від рівня 1990-х років. Інфраструктура серйозно постраждала через тривалу кризу, корупцію та санкційний тиск.

Аналітик Інституту Бейкера при Університеті Райса Франсіско Мональді вважає, що навіть за пом'якшення обмежень Венесуела не зможе швидко збільшити видобуток. За його оцінкою, зростання у 2026 році може становити не більше 300 тисяч барелів на добу – обсяг, який не здатний суттєво вплинути на глобальний ринок.

Незважаючи на це, адміністрація Трампа продовжує шукати будь-які можливості для збільшення постачання. Раніше США вже частково послабили тиск на експорт російської нафти та знизили зусилля на переконання Індії відмовитися від її закупівель, прагнучи стримати зростання цін на енергоресурси.

Читайте також на порталі "Коментарі" — серед союзників президента США Дональд Трамп зростає занепокоєння, що він втрачає контроль над перебігом війни з Іраном. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в адміністрації та політичних колах.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини