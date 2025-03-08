США могут заключить соглашение о добыче редкоземельных металлов с еще одной страной. Речь идет о Демократической Республике Конго. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, Конго имеет большие запасы критически важных ресурсов, необходимых для производства современных технологий, и США открыты для совместной работы в этой сфере.

Собеседник FT в Госдепе США отмечает, что африканская страна обратилась к США с предложением о сделке, которая предоставит США возможность получить доступ к ископаемым в обмен на поддержку президента Феликса Чисекеди, который возглавляет страну с 2019 года.

Собеседник издания отметил, что соглашение США и Конго может укрепить экономики обеих сторон, создаст "высококвалифицированные рабочие места" и способствует интеграции республики "в глобальные и региональные цепочки поставок".

Financial Times добавил, что Конго также хотят попросить США оказать поддержку их войскам на фоне боевых действий в провинциях Северное Киву и Южное Киву.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение между США и Украиной, которое предусматривает сотрудничество в сферах стратегических минералов, энергетики и государственных предприятий, содержит "неявную гарантию" экономической безопасности. Он считает, что таким образом Украина может вернуться к миру. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Hill".

Также издание "Комментарии" сообщало – соглашение с США по "редкоземам" таки будет подписано: в Кабмине сделали интригующее заявление.



